Golden State Warriors firma el patrocinio más caro de la NBA

Los Golden State Warriors firmaron un acuerdo con la empresa de infraestructura para inteligencia artificial IREN por más de 50 millones de dólares anuales y es la firma de patrocinio de camiseta más cara de la historia de Norteamérica.

El convenio incluye el parche en la indumentaria principal de los Warriors y, además, la empresa fue designada como socio oficial de nube de inteligencia artificial de la franquicia de California en la NBA.

Novedad

Las redes sociales en las últimas horas afirmaron que LeBron James firmaría un contrato de un año con los Golden State Warriors. Hasta hace unas semanas esto parecía una locura. Ahora mismo sigue siendo difícil, pero es real. Draymond Green rechazó dinero, Stephen Curry está de acuerdo y la franquicia va en busca de un All-In que, al menos desde lo mediático, sería histórico. Golden State Warriors quiere a LeBron James.y a Anthony Davis.