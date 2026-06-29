La dirigencia del club Cipolletti confirmó tres refuerzos de cara a lo que resta de la temporada del Torneo Federal A 2026 y en las próximas horas se anunciaría el cuarto jugador, que sería un delantero. De esta manera el albinegro completaría el número permitido de incorporaciones en el mercado de invierno.

La semana pasado se anunció la llegada de Luciano Gutiérrez, proveniente de Atenas de Río Cuarto. El cordobés puede jugar de volante central o de defensor central, una posición en las que no tiene tanto recambio el plantel albinegro. El jugador de 25 años tuvo experiencias en el exterior en Emiratos Árabes y en Malta.

Luciano Gutiérrez junto a Marcelo Bastías una de las caras nuevas de Cipolletti

Este lunes se anunció vía redes sociales de la institución, dos refuerzos más. El conocido volante Leandro Vella, que ya pasó por el club rionegrino. De 29 años, que suele jugar de mediapunta, ya estuvo en el Albinegro en el segundo semestre del año pasado. En la primera mitad de este año jugó en Kimberley de Mar del Plata.

El volante o media punta Leandro Vella retornó al albinegro

El otro incorporado será el exprimentado Cristian González, defensor central de 36 años que viene del fútbol chileno (San Luis de Quillota) y tuvo pasos por Central Norte de Salta, Chacarita Chacarita Juniors, Patronato de Paraná, Deportivo Madryn, Morón, Atlético Rafaela, entre otros.

El zaguero central Cristián González, otra cara nueva en el elenco valletano

Desvinculaciones

La semana pasada se confirmó la salida del volante Claudio Mosca, legó al conjunto patagónico a comienzos del 2026 procedente de San Miguel para afrontar el desafío de jugar por primera vez el Torneo Federal . Sin embargo el mediocentro con pasado en Primera División, Primera Nacional y el fútbol de Chile y Boliva decidió rescindir su contrato. Es la primera baja confirmada en Cipolletti.

En los últimos días circuló la versión de que Fernando Pettineroli, al parecer se despedirá del club rionegrino al cual había arribado también a principios de año. Este es el segundo ciclo del Rayo zapalino que había dejado gratos recuerdos en Cipo durante 2020 y 2023. Además, hay versiones que un jugador más sería cortado por la dirigencia en las próximas horas.