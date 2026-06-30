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La Federación Internacional pasó a llamarse World Tennis y espera llegar a 140 millones de jugadores

Presentaron su plan de crecimiento estratégico a largo plazo y reinvertirán el 85% de los ingresos.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 30 de junio de 2026 a las 14:28
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David Haggerty, presidente de WT, y Ross Hutchins, director ejecutivo, firmaron una carta abierta

La Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés), que lleva desde 1913 administrando el tenis a nivel mundial, pasó oficialmente a llamarse World Tennis e informó que como visión para 2035 buscará aumentar un 30% su crecimiento.



David Haggerty, presidente de WT, y Ross Hutchins, director ejecutivo, firmaron una carta abierta en la que expusieron sus prioridades estratégicas. Se comprometieron a reinvertir el 85% de los ingresos anuales durante la próxima década para fortalecer sus competiciones.

La federación está a cargo de organizar la Copa Davis, la Copa Billie Jean King y el tenis en los Juegos Olímpicos.

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