José Luis Acuña y los hermanos Santino y Adriano Mazzanti, en taekwondo; Manuel Turone en BMX Freestyle y Esteban Silva, en tiro con arco, tuvieron una destacada actuación en los campeonatos nacionales e internacionales durante mayo, ya sea conquistando medallas o batiendo récords y haciendo flamear nuevamente en el podio la bandera de Neuquén.

Apoyo clave de Juventud, Deportes y Cultura

Todos ellos son parte de los 56 deportistas que integran el programa de becas de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo que impulsa el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes.

En instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires, el taekwondo neuquino volvió a brillar con tres preseas, dos de oro y una de bronce en el Torneo Nacional Adulto.

José Luis Acuña, de 25 años, se colgó la presea dorada en la categoría hasta 68 kilos, ratificando su buen comienzo de temporada que incluyó podios en Canadá, Las Vegas y Río de Janeiro.Este año, Acuña obtuvo dos medallas de bronce en los torneos Open de Canadá y Las Vegas. Y este mes también hizo podio en Brasil, logrando el bronce en el Campeonato Panamericano Absoluto de Taekwondo, competencia que reúne a los mejores deportistas del continente y que, para el neuquino, representó la primera conquista en dicha división.

Su próximo desafío con la Selección Argentina, antes de los Juegos Odesur, será el Gran Prix Mundial, que se llevará a cabo en el Foro Itálico en Roma (Italia), desde el 5 hasta el 7 de junio, y los 13° Juegos Suramericanos Odesur, que se disputarán en Santa Fe, desde el 12 al 26 de septiembre.

José Luis Acuña

En el nacional también se destacó en esta categoría Santino Mazzanti, quien se quedó con la medalla de bronce, en tanto que Adriano Mazzanti logró la presea de oro en la división hasta -58 kilos.

También brilló internacionalmente Manuel Turone, el rider de 18 años que compite en BMX Freestyle, logrando el primer puesto en la modalidad dirt sobre saltos de tierra y spine (sobre rampas), en el Outdoor Mix Festival que se realizó en los Alpes franceses.

Previamente a esta competencia, el neuquino participó de la primera fecha de la Copa Mundial en el Park de Montpellier, también en Francia, donde quedó cerca de meterse en semifinales, ya que clasificó en el puesto 29° y clasificaron a esa instancia los primeros 24 riders.

El neuquino, que fue medalla de plata el año pasado en los II Juegos Panamericanos Junior que se disputaron en Asunción del Paraguay, se prepara para participar de la segunda fecha de la Copa Mundial, en Birmingham, Alabama (Estados Unidos), del 6 al 9 de agosto, y luego se trasladará a Shanghái (China), del 15 al 18 de octubre, para la tercera fecha.

La cuarta y última se disputará entre el 26 y el 29 de noviembre en sede a confirmar, siendo Japón el principal candidato a albergar el certamen.

La otra competencia a nivel mundial es la Copa del Mundo, en los Emiratos Árabes, en los primeros días de noviembre. En tanto que, a nivel continental, entre el 12 y el 26 de septiembre se disputarán los 13° Juegos Suramericanos de Santa Fe (el BMX tendrá la sede en Rafaela) y el 6° Campeonato Panamericano a realizarse en San José de Costa Rica en fecha a confirmar.

"Manu" Turone

Récord de Silva

Por su parte, Esteban Silva, también medallista el año pasado en los Juegos Panamericanos Junior (bronce), logró en el Campeonato Panamericano Juvenil y Máster de Tiro con Arco en Medellín, Colombia, establecer un nuevo récord argentino juvenil Sub-21 en la modalidad recurvo masculino.

El joven arquero de Plottier, de 20 años, estableció una marca de 654 puntos, que pasa ahora a formar parte de la historia del tiro con arco argentino y potencia sus chances en los próximos Juegos Suramericanos Odesur en Santa Fe.

Como viene ocurriendo en distintas disciplinas, los resultados obtenidos por Acuña, los hermanos Mazzanti, Turone y Silva reflejan el crecimiento sostenido del deporte neuquino y el nivel competitivo de los atletas que representan a la provincia en escenarios nacionales e internacionales.

Con esfuerzo, compromiso y acompañamiento, continúan posicionando a Neuquén entre las principales referencias deportivas del país y proyectando su talento al mundo.