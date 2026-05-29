Spurs empatan la serie ante Oklahoma con gran actuación de Wembanyama

Los San Antonio Spurs no se dan por vencidos y tras estar contra las cuerdas, vencieron a Oklahoma City Thunder, 118 a 91 para igualar la serie en 3 y definir este sábado la final de la Conferencia Oeste de la NBA. En fase regular el actual defensor del campeonato terminó en el primer lugar y los Spurs en el segundo, lo cual se está repitiendo en esta sumamente pareja serie.

La aparición nuevamente del francés Victor Wembanyama esta vez fue decisiva, con 28 puntos y 10 rebotes. Además, Dylan Harper fue otro de los hombres destacados para los Spurs, al sumar 18 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en 22 minutos.

La diferencia máxima fue de 26 en el último cuarto. Del otro lado, Shai Gilgeous-Alexander no tuvo una de sus mejores actuaciones en lo que va de la serie y solamente pudo sumar 15 puntos con 6 de 18 tiros de campo.

El ganador del partido decisivo jugará la final ante los Knicks, con ventaja de localía.