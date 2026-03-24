El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada generó un fuerte impacto entre los seguidores del reality, que venían especulando con su posible salida definitiva. La actriz había abandonado momentáneamente la casa por una complicación que encendió las alarmas tanto dentro como fuera del programa.

Durante su estadía inicial, Andrea del Boca se consolidó como una de las jugadoras más comentadas del ciclo. Su personalidad y sus movimientos estratégicos dentro de Gran Hermano le valieron un fandom sólido que la sostuvo en las primeras instancias del juego.

Sin embargo, en medio de su permanencia en placa positiva, la participante debió salir de la casa por indicación médica. En un primer momento, circularon versiones que vinculaban su salida con la causa “Mamá corazón”, aunque rápidamente se descartó esa hipótesis.

Fue la propia Andrea del Boca quien, en diálogo con sus compañeras, aclaró que su problema era de salud. La producción decidió priorizar su bienestar y la trasladó a una clínica para realizarle estudios y estabilizar su cuadro antes de evaluar un posible regreso.

Mientras tanto, el juego en Gran Hermano Generación Dorada continuó con normalidad, incluso con ella aún formando parte de la competencia. Los rumores sobre un reemplazo comenzaron a crecer, pero finalmente no se concretaron.

Su vuelta se produjo en la gala del lunes 23 de marzo, en una escena cargada de dramatismo. Andrea del Boca ingresó por la puerta giratoria con una puesta en escena llamativa, lo que generó la emoción inmediata de sus compañeros, entre ellos Kennys Palacios y Yanina Zilli.

Fue justamente Yanina Zilli quien expresó su alegría al verla nuevamente en la casa: “Te extrañé mucho, para seguir jugando”, le dijo, dejando en claro que su rivalidad aún tiene capítulos pendientes dentro de Gran Hermano.

Ya instalada, Andrea del Boca reveló el verdadero motivo de su salida. “Yo entré medicada… hay un tema gastroenterológico que es colon irritable, y después se complicó con la presión”, explicó, y agregó con humor: “¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano!”. Su regreso, lejos de marcar un final, refuerza su intención de seguir dando pelea en el reality.