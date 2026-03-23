El nombre de Andrea del Boca volvió a instalarse en el centro de la escena, pero esta vez por un dato que no pasó desapercibido. Mientras permanece fuera de la casa por cuestiones de salud, se filtró el monto que habría acordado para continuar en Gran Hermano y la cifra rápidamente generó repercusión.

La situación se da en un contexto particular, ya que Andrea del Boca debió abandonar temporalmente el reality para realizarse estudios médicos. Esa pausa, lejos de dejar su participación en pausa, habría abierto la puerta a una renegociación con la producción del programa.

En ese marco, trascendió el número que percibiría por cada jornada dentro de la casa. Según se informó, la actriz cobraría 1.735.000 pesos por día, un monto que la posiciona entre las participantes mejor pagas del formato.

El dato no tardó en instalarse en redes y programas de espectáculos, donde comenzaron a analizar el alcance de ese acuerdo. La cifra, por su magnitud, se despega de los valores habituales que manejan otros participantes del reality.

Detrás de esa negociación también aparece el contexto personal que atraviesa la actriz. Andrea del Boca se encuentra en plena recuperación tras un cuadro de salud que obligó a frenar su participación, lo que habría influido en las condiciones del nuevo contrato.

Durante ese proceso, su entorno habría intervenido para ajustar los términos del vínculo con el programa. La inclusión de nuevas cláusulas y condiciones terminó derivando en un acuerdo que asegura su continuidad una vez que reciba el alta médica.

Mientras tanto, desde la conducción del ciclo ya anticiparon que su regreso está previsto para los próximos días, una vez que finalice los controles correspondientes. De este modo, su salida fue planteada como una pausa y no como una desvinculación definitiva.

Así, Andrea del Boca no solo mantiene su lugar dentro del juego, sino que también lo hace bajo nuevas condiciones que generaron impacto. Entre su recuperación y la expectativa por su vuelta, su figura sigue siendo una de las más relevantes dentro de esta edición de Gran Hermano.