Boca recibió una mala noticia en medio de un momento favorable. Tomás Belmonte sufrió una rotura de meniscos durante el entrenamiento y deberá ser intervenido quirúrgicamente, por lo que se perderá lo que resta de la temporada y recién podrá volver a estar disponible en 2027.

Cómo se lesionó Tomás Belmonte y cuánto tiempo estará fuera de las canchas

La lesión se produjo durante la práctica de este miércoles en Boca Predio. El mediocampista protagonizó un choque con un compañero y, aunque pudo completar el entrenamiento, terminó con molestias en una de sus rodillas.

Este jueves, Belmonte volvió a presentarse para trabajar junto al plantel, pero el dolor le impidió entrenarse con normalidad. Ante esta situación, el cuerpo médico decidió realizarle los estudios correspondientes para determinar el alcance de la lesión.

Qué dice el parte médico de Belmonte

Los resultados confirmaron la rotura de meniscos y establecieron que el volante deberá pasar por el quirófano. Su recuperación demandará el tiempo suficiente para dejarlo fuera de las canchas durante todo el tramo final de 2026.

La noticia representa una baja importante para Rodolfo Arruabarrena. Belmonte se había convertido en una alternativa habitual para el mediocampo y funcionaba como una pieza de recambio para distintas posiciones.

El mediocampo titular está compuesto por Rodrigo Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, pero Belmonte era la primera opción para reemplazar a cualquiera de ellos. Desde la llegada del actual cuerpo técnico disputó nueve partidos y convirtió un gol, con cinco titularidades.

La lesión de Belmonte se conoce prácticamente al mismo tiempo que Boca espera por el regreso de Rodrigo Battaglia. El experimentado mediocampista, de 35 años, ya recibió el alta médica y ahora trabaja para recuperar ritmo futbolístico antes de volver a ser tenido en cuenta.

Aunque ambos tienen características diferentes, el regreso de Battaglia le permitirá a Arruabarrena recuperar una alternativa para afrontar el tramo decisivo de la temporada, mientras Boca deberá afrontar la baja de Belmonte hasta el comienzo de 2027.