Alpine confirmó una decisión que puede condicionar el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras el Gran Premio de Estados Unidos, la escudería francesa informó a sus pilotos que no tiene previstas nuevas evoluciones para el A526 en las cinco fechas que restan del campeonato.

“Este es el auto que tendremos hasta el final del año”, expresó el piloto francés Pierre Gasly, quien explicó que la escudería alcanzó el límite de recursos disponible para la campaña y concentrará sus esfuerzos en sacar el mayor rendimiento posible al paquete actual.

La medida representa un desafío para Franco Colapinto, que deberá afrontar el tramo final del calendario sin nuevas mejoras técnicas en su monoplaza. El margen para progresar estará puesto en la puesta a punto, la estrategia y la adaptación a cada circuito.

Con esta medida, Alpine también ve comprometida su lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Luego de la competencia en Austin, Racing Bulls le sacó 33 puntos de ventaja, una diferencia que el equipo francés intentará descontar en las últimas carreras.

Queda lejos el objetivo de quedar como la quinta escudería.

El panorama se complicó todavía más después de un fin de semana negativo en Estados Unidos: Gasly terminó décimo y sumó un punto, mientras que Colapinto debió abandonar por los daños sufridos en su auto tras un incidente en la primera curva.

Pese a las dificultades, Gasly mantiene la esperanza de revertir la situación y recordó el antecedente de 2024, cuando Alpine consiguió un doble podio en el Gran Premio de San Pablo, bajo la lluvia.

Con el Gran Premio de México como próxima cita, que se dipsutará este fin de semana, Colapinto y Gasly tendrán el desafío de exprimir al máximo el rendimiento del A526. Sin nuevas evoluciones, cada oportunidad de sumar puntos será clave para cerrar la temporada de la mejor manera posible.

El cronograma y horarios del GP de México

Viernes 30/10:

Práctica libre 1 a las 15:30



Práctica libre 2 a las 19

Sábado 31/10:

Práctica libre 3 a las 14:30



Clasificación a las 18

Domingo 1/11:

Carrera a las 17