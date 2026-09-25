El Manchester City quedó contra las cuerdas. Después de años de investigación, un panel independiente determinó que el club fue culpable de 115 de los 116 cargos relacionados con el incumplimiento de las normas financieras de la Premier League, en una resolución que sacude al fútbol inglés.

La investigación había comenzado formalmente en febrero de 2023, después de un proceso de cuatro años, y las acusaciones abarcan principalmente el período comprendido entre 2009 y 2018. Entre los cargos aparecen presuntas irregularidades vinculadas a la presentación de información financiera, remuneraciones y el cumplimiento de distintas normativas económicas, además de la acusación de no haber colaborado adecuadamente con la investigación.

Ahora bien, el veredicto sobre las infracciones no significa que el City ya conozca su castigo. Las sanciones todavía no fueron determinadas, por lo que el club deberá esperar la siguiente etapa del proceso para conocer las consecuencias concretas de la resolución. Según los reportes publicados, el Manchester City prepara una apelación.

El abanico de posibilidades es amplio. De acuerdo con el reglamento de la Premier League, las sanciones pueden incluir multas y deducciones de puntos y, en los escenarios más severos, llegar hasta la expulsión de la competición. Por eso, la resolución de las sanciones podría convertirse en uno de los episodios disciplinarios más importantes de la historia reciente del fútbol inglés.

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es qué efecto podría tener una eventual quita de puntos. Según los reportes sobre el caso, esa penalización podría plantearse incluso de manera retroactiva, aunque cualquier consecuencia concreta deberá surgir de la decisión que adopte el organismo correspondiente. Por el momento, no existe una resolución que haya determinado el retiro de títulos al Manchester City.

La situación mantiene al club en máxima tensión. El City fue acusado originalmente de 115 infracciones y siempre defendió su posición durante el proceso. Tras conocerse el veredicto, un portavoz del club sostuvo que la investigación continúa y que existen aspectos importantes todavía pendientes de resolución, además de remarcar que el procedimiento está sujeto a confidencialidad.

El fútbol inglés entra así en una nueva etapa de un caso que comenzó hace años y que todavía está lejos de terminar. El veredicto sobre los cargos ya está sobre la mesa; ahora resta conocer qué sanción recibirá el Manchester City y cómo avanzará la inevitable instancia de apelación.