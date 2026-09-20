se juega la quinta fecha de la premier League, el Manchester City se juega la cima de la competencia ante el Sunderland. Enzo Fernández abrió la cuenta para los ciudadanos con un gran tiro libre, siendo el primero en su nuevo club.

En un atractivo cotejo, el City supera al Sunderland por 3-2, en los primeros 45 minutos de juegos disputados en el Etihad Stadium, juego que deja a los ciudadanos como líderes en soledad de la premier con 15 puntos.

A los 8´llegó el primero mediante Enzo Fernández, el argentino se hizo cargo de un tiro libre desde la derecha, más en posición de centro al área, y con un toque sin mucha fuerza, a colocar y por encima de la barrera, la mandó al fondo del arco para el parcial 1-0.

En su paso por la Premier League, Enzo marcó 20 goles, 19 en el Chelsea en tres temporadas(10 en la temporada 2025-26) y ahora convirtió el primero para con la camiseta celeste, donde parece haberse adaptado rápidamente al plantel que dirige Enzo Maresca.