Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó uno de los grandes movimientos del mercado de pases europeo. El arquero de la Selección Argentina dejará Aston Villa para convertirse en nuevo refuerzo del Chelsea, en una transferencia que lo llevará a defender los colores de uno de los clubes más poderosos de la Premier League.

Luego de varias semanas de especulaciones sobre su futuro, el marplatense de 33 años finalmente encontró destino. La posibilidad de llegar a Juventus quedó atrás y, tras perder terreno dentro de la planificación deportiva de Aston Villa, decidió aceptar el desafío de sumarse al conjunto londinense.

La operación se cerró tras un acuerdo entre ambas instituciones por una cifra cercana a los 7,5 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 8,7 millones de dólares. De esta manera, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 viajará a Londres para realizar la revisión médica y firmar un contrato por dos temporadas, con opción de extenderlo por una más.

La salida de Martínez era una posibilidad concreta desde hace varios meses. Su elevado salario y la intención de Aston Villa de equilibrar las cuentas llevaron a la dirigencia a ponerlo en el mercado. Incluso, el club ya había avanzado en la contratación del japonés Zion Suzuki como reemplazante para ocupar el arco villano.

Chelsea apareció en escena después de analizar distintas alternativas para reforzar el puesto. Los Blues aceleraron las negociaciones y terminaron quedándose con uno de los mejores arqueros del mundo. El argentino llegará para competir por la titularidad con el español Robert Sánchez, quien recibió fuertes críticas tras sus últimas actuaciones.

El pase también coincide con otro movimiento que sacudió al fútbol inglés. Enzo Fernández, compañero de Dibu en la Selección Argentina, tiene encaminada su salida del Chelsea para transformarse en nuevo jugador del Manchester City en una operación que rondaría los 140 millones de euros.

Martínez se despide de Aston Villa convertido en un verdadero ídolo. Desde su llegada en septiembre de 2020 disputó 256 partidos, recibió 305 goles y mantuvo su arco invicto en 80 oportunidades. Además, fue una pieza fundamental en el crecimiento deportivo del club, que logró volver a competir en la elite europea y conquistar un histórico título internacional.

Con una carrera construida casi íntegramente en Inglaterra, el arquero sumará una nueva camiseta a su recorrido por el fútbol británico. Tras sus pasos por Arsenal, Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Reading y Aston Villa, ahora afrontará uno de los mayores desafíos de su trayectoria: defender el arco del Chelsea y pelear por títulos en todos los frentes.

Para Dibu comienza una nueva etapa. Con la experiencia de haber conquistado el mundo con Argentina y consolidado su nombre entre los mejores arqueros del planeta, buscará dejar su huella también en Stamford Bridge.