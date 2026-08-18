Mientras el Emiliano "Dibu" Martínez brilla bajo los tres palos, su hermano Alejandro continúa construyendo su propio camino en el deporte motor y ahora afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera, ya que debutará en el TC Pista este fin de semana en Paraná.

El piloto marplatense recibió la posibilidad de dar el salto luego de la habilitación que la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) otorgó el pasado 4 de agosto para que corredores provenientes del TC Mouras y TC Pista Mouras puedan participar en la categoría.

Martínez se subirá a un Chevrolet Camaro N°23 del Canning Motorsport, el mismo equipo con el que actualmente compite en el TC Mouras. La unidad de Nueva Generación que utilizará había sido conducida por Marcos Quijada durante la temporada 2024.

“Vamos a correr con un Chevrolet Camaro en el equipo del Canning Motorsport; la verdad que es un proyecto muy lindo. Estoy con muchas ansias de aprender en esta nueva etapa y con toda la fe de que nos va a ir muy bien”, expresó el piloto antes de su estreno.

Su participación en el TC Pista se suma a una temporada en la que marcha octavo en el campeonato del TC Mouras con 194 puntos y ya logró clasificarse a los playoffs, donde conduce una Dodge del Canning Motorsport.

El objetivo de Alejandro es continuar escalando dentro de la estructura de la ACTC hasta llegar algún día al Turismo Carretera, un sueño que ya había reconocido públicamente. Ahora, el hermano del campeón del mundo tendrá en Paraná una nueva oportunidad para acercarse a la máxima categoría del automovilismo argentino.

En 2025, el arquero de la selección acompañó a su hermano en una carrera del TC Mouras. ¿Estará el fin de semana en Paraná, en el debut se su hermano en el TC Pista?