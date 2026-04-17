A contrarreloj y con el Mundial en el horizonte, Arabia Saudita tomó una decisión que sacude el mapa futbolero: despidió a Hervé Renard, el técnico que supo escribir una de las páginas más impactantes de Qatar 2022 al vencer a la Selección argentina en el debut.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por medios europeos y generó sorpresa, no solo por el timing, sino también por el peso simbólico del entrenador dentro del proceso saudí. A falta de apenas semanas para la Copa del Mundo, la federación decidió cortar el ciclo del francés de manera inmediata.

Según trascendió, Renard se llevará una indemnización cercana a los cinco millones de euros, una cifra que deja en claro que la decisión no fue sencilla, pero sí firme. La dirigencia optó por dar un golpe de timón en medio de un presente irregular, con resultados que no acompañaron en los últimos compromisos.

El desgaste venía acumulándose. Las recientes derrotas en amistosos internacionales y algunas actuaciones que encendieron alarmas terminaron por inclinar la balanza. A eso se sumó la pérdida de crédito tras la eliminación en la Copa Árabe, factores que terminaron acelerando una salida que ya se olfateaba en el ambiente.

Renard deja un legado difícil de igualar. Bajo su conducción, Arabia Saudita no solo logró clasificarse al Mundial de Qatar, sino que también protagonizó el batacazo que dio la vuelta al mundo: el 2-1 ante la Argentina de Lionel Messi, en un partido que quedó grabado en la historia del fútbol.

Ahora, el desafío será recomponer el rumbo en tiempo récord. Con el Mundial cada vez más cerca, Arabia Saudita deberá encontrar un reemplazante que pueda sostener la competitividad del equipo en un contexto de máxima exigencia.