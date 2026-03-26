Un golpe inesperado sacude a Estudiantes de La Plata en plena planificación deportiva. La FIFA aplicó una inhibición contra el club platense que le impide registrar futbolistas por tres períodos de transferencias, a raíz de una deuda con el Inter Miami CF vinculada a la llegada de Facundo Farías.

La sanción, que ya figura en el sistema oficial del organismo internacional desde el 16 de marzo, representa un freno directo al armado del plantel. Según trascendió, el monto en disputa rondaría los 4,5 millones de dólares por el 70% del pase del delantero, aunque no hubo confirmación oficial sobre el detalle exacto del reclamo.

Farías había arribado al conjunto platense a comienzos de 2025 en una transferencia definitiva desde la franquicia de la MLS, en una operación que en su momento fue presentada como una apuesta fuerte del club. Sin embargo, diferencias en los pagos o condiciones del acuerdo derivaron en este conflicto que hoy escala a nivel internacional.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, los clubes inhibidos no pueden inscribir jugadores ni en competencias locales ni internacionales mientras la sanción esté vigente. La medida, sin embargo, puede levantarse de manera inmediata si se regulariza la deuda o se alcanza un acuerdo entre las partes.

En este escenario, todas las miradas apuntan a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien deberá encabezar las negociaciones para destrabar el conflicto con el club estadounidense y evitar que el “Pincha” quede condicionado de cara al próximo mercado.

Puertas adentro, el silencio predomina, aunque versiones cercanas a la dirigencia aseguran que ya se iniciaron gestiones para encontrar una solución. Lo cierto es que, mientras la inhibición siga vigente, Estudiantes juega un partido clave fuera de la cancha: ordenar sus cuentas para volver a moverse con normalidad en el mercado.