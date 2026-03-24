En el marco de la duodécima (12ª) fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata aplastó por 5 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el duelo disputado en el estadio Uno en la capital de la provincia de Buenos Aires. Los goles del Pincha fueron anotados por Alexis Castro, Mike Amondarain y un triplete de Adolfo Gaich.

Con este resultado, los dirigidos por el "Cacique" Alexander Medina están segundos en la Zona A con 21 unidades, mientras que el Ferroviario está en el puesto once con 12 puntos.

El primer tiempo, pese haberlo intentado el local no pudo ponerse en ventaja. En la etapa complementaria llegó el vendaval de goles para llevarse un resultado abultado a su favor.

En el comienzo del segundo tiempo, al minuto de juego, el Pincha se puso arriba en el marcador gracias a un golazo de tiro libre de Alexis Castro para hacer delirar a los hinchas de Estudiantes.

A los 23 minutos llegó el segundo. Tras una gran jugada en ataque, la jugada la terminó debajo del arco Mikel Amondarain, que definió a la carrera para el 2 a 0, marcando su primer gol en el Pincha desde que debutó.

A los 35, el Pincha liquidó la historia con otro lindo gol que tuvo a Tiago Palacios como el armador de la jugada, y a otro debutante en la red para Estudiantes: Adolfo Gaich.

Cinco minutos más tarde, doblete para el ex San Lorenzo de Almagro, Gaich, ya era goleada de la noche en UNO con una gran producción del equipo sobre todo en el segundo tiempo donde justificó el triunfo sin atenuantes y se puso 4 a 0.

En ocho minutos, el Tanque Gaich señaló tres goles. El último de su cuenta personal a dos minutos del final (43 del segundo tiempo) para llevarse el balón y decorar el 5 a 0 definitivo.