¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 23 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Torneo apertura 2026

Vendaval en UNO: Estudiantes desató una tormenta de goles y aplastó a Central Córdoba

El Pincha lo liquidó en el segundo tiempo, tras igualar la primera mitad sin abrir el marcador. La figura de la noche fue Adolfo Gaich que anotó un triplete

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 21:40
PUBLICIDAD
Triplete de Gaich, el goleador y la figura del Pincha

En el marco de la duodécima (12ª) fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata aplastó por 5 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el duelo disputado en el estadio Uno en la capital de la provincia de Buenos Aires. Los goles del Pincha fueron anotados por Alexis Castro, Mike Amondarain y un triplete de Adolfo Gaich.

Con este resultado, los dirigidos por el "Cacique" Alexander Medina están segundos en la Zona A con 21 unidades, mientras que el Ferroviario está en el puesto once con 12 puntos.

El primer tiempo, pese haberlo intentado el local no pudo ponerse en ventaja. En la etapa complementaria llegó el vendaval de goles para llevarse un resultado abultado a su favor.

En el comienzo del segundo tiempo, al minuto de juego, el Pincha se puso arriba en el marcador gracias a un golazo de tiro libre de Alexis Castro para hacer delirar a los hinchas de Estudiantes.

A los 23 minutos llegó el segundo. Tras una gran jugada en ataque, la jugada la terminó debajo del arco Mikel Amondarain, que definió a la carrera para el 2 a 0, marcando su primer gol en el Pincha desde que debutó.

A los 35, el Pincha liquidó la historia con otro lindo gol que tuvo a Tiago Palacios como el armador de la jugada, y a otro debutante en la red para Estudiantes: Adolfo Gaich.

Cinco minutos más tarde, doblete para el ex San Lorenzo de Almagro, Gaich, ya era goleada de la noche en UNO con una gran producción del equipo sobre todo en el segundo tiempo donde justificó el triunfo sin atenuantes y se puso 4 a 0.

En ocho minutos, el Tanque Gaich señaló tres goles. El último de su cuenta personal a dos minutos del final (43 del segundo tiempo) para llevarse el balón y decorar el 5 a 0 definitivo.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD