River volvió a quedar en el centro del mercado de pases internacional. Nicolás Otamendi tomó una decisión clave para su futuro inmediato: le comunicó a la dirigencia del Benfica que no renovará su contrato, cuyo vencimiento está previsto para después del Mundial con la Selección Argentina.

La información, publicada por la prensa portuguesa, confirma que el experimentado zaguero afronta sus últimos meses en el club, donde se convirtió en capitán, referente e ídolo a lo largo de sus dos etapas. Su salida, en este contexto, marca el cierre de un ciclo de enorme peso en el fútbol portugués.

El contrato del defensor finaliza el 30 de junio y, con el pase en su poder, el escenario de una posible vuelta a la Argentina empieza a tomar forma. En ese contexto, River aparece como el principal candidato para quedarse con sus servicios, una posibilidad que en Núñez genera expectativa desde hace tiempo.

El propio entorno del jugador ya había dejado abierta la puerta a una definición personal sobre su futuro, algo que incluso fue deslizado por José Mourinho, actual entrenador del Benfica, quien sostuvo semanas atrás que la decisión final estaba en manos del futbolista.

En Portugal destacan que el club intentó retenerlo hasta último momento, pero la decisión de Otamendi inclina la balanza hacia una salida. Su despedida del equipo podría darse en la última fecha de la Primeira Liga, en el duelo ante Estoril, en lo que sería su cierre de ciclo dentro del campo de juego.

En River, mientras tanto, la expectativa crece. El club ya habría mantenido contactos previos para conocer su situación contractual y, con la posibilidad de su salida confirmada, el escenario se vuelve más concreto. La chance de sumar a un campeón del mundo y referente de la Selección Argentina aparece ahora más cercana que nunca.