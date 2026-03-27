La última actualización del ranking FIFA trajo una novedad fuerte en la parte alta: la Selección Argentina descendió al tercer puesto y dejó de ser la segunda mejor del mundo, en un movimiento que sacudió el mapa de las principales potencias.

El equipo de Lionel Scaloni, que no tuvo actividad en esta ventana internacional, fue superado por Francia, que aprovechó su oportunidad y dio el golpe. El conjunto europeo venció 2-1 a Brasil en un amistoso disputado en Estados Unidos y sumó los puntos necesarios para escalar en la tabla.

Con ese resultado, los galos alcanzaron las 1873.96 unidades y superaron por un margen mínimo a la Albiceleste, que quedó con 1873.33. De esta manera, Argentina pasó a ocupar el tercer lugar, ahora por detrás de España, que se mantiene en lo más alto, y de Francia, que se convirtió en el nuevo escolta.

El impacto también se sintió en Brasil, que no solo perdió el partido sino también una posición en el ranking, cayendo al sexto puesto. Ese lugar fue aprovechado por Portugal, que escaló hasta el quinto lugar y se metió entre los cinco mejores del mundo.

En el resto del top 10 no hubo grandes modificaciones. Inglaterra continúa en la cuarta posición, mientras que Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania se mantienen entre el séptimo y el décimo puesto, sosteniendo su lugar en la élite.

Más abajo, Chile protagonizó la mayor suba entre los seleccionados sudamericanos. Tras vencer a Cabo Verde en un amistoso, el equipo trasandino avanzó tres posiciones y ahora se ubica en el puesto 52, mostrando una leve recuperación en la tabla.

De todos modos, la clasificación aún no es definitiva. El ranking final se confirmará una vez que finalice la fecha FIFA, cuando se computen todos los partidos de esta ventana internacional. Mientras tanto, Argentina observa de reojo: sin jugar, perdió terreno y ahora deberá recuperarlo en la cancha.