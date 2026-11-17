River recibió una noticia que complica todavía más la planificación de su mediocampo. Aníbal Moreno decidió pasar por el quirófano para tratar la discopatía lumbar que padece y será baja durante lo que resta de la temporada. De esta manera, el volante central no volverá a jugar en 2026 y su regreso está previsto para la pretemporada de 2027.

La decisión llegó después de varias semanas de molestias y distintos intentos por evitar una intervención quirúrgica. El cuerpo médico y el cuerpo técnico analizaron su situación, pero los bloqueos y tratamientos a los que se sometió no consiguieron resolver el problema. Además, el futbolista no lograba entrenarse con normalidad y tampoco se sentía en condiciones de competir al ciento por ciento.

El episodio que terminó de exponer la gravedad de la situación ocurrió en el partido frente a Racing. Moreno debió abandonar el campo de juego a los 17 minutos, visiblemente dolorido y entre lágrimas, en una imagen que reflejó el difícil momento que atravesaba. Posteriormente, los estudios confirmaron la discopatía lumbar y comenzó un proceso de recuperación que no tuvo la evolución esperada.

Una baja sensible para el mediocampo de River

La ausencia de Moreno representa un problema importante para River. Desde su llegada, el exjugador de Palmeiras se había convertido en una alternativa central para ocupar el puesto de volante de contención y, cuando estuvo disponible, demostró condiciones para responder a las exigencias del equipo.

Leonardo Ponzio dejó en claro la consideración que tenía por el mediocampista cuando lo incluyó como titular frente a Belgrano, en Córdoba, en la única oportunidad en la que pudo contar con todos los volantes centrales a disposición. Aquella tarde, Moreno regresó después de más de un mes y medio de recuperación y completó los 90 minutos. Sin embargo, las molestias volvieron a aparecer y terminaron condicionando su continuidad.

Con este escenario, Santiago Espíndola gana terreno para meterse entre los titulares este domingo, cuando River reciba a Lanús en el Monumental. El juvenil debutó frente a Aldosivi hace dos semanas, disputó casi todo el encuentro y dejó una buena impresión en el cuerpo técnico.

Por su parte, Lucas Gabriel Silva podría ocupar un lugar en el banco de suplentes. Fausto Vera, en tanto, ya superó el desgarro que lo había marginado, pero continúa con una tendinitis en uno de sus pies que le provoca dolor y todavía no pudo ponerse a disposición del entrenador. Además, no continuaría en el club durante 2027.

Un puesto que vuelve a ser una preocupación

La baja de Moreno vuelve a poner sobre la mesa una de las posiciones que más dificultades le generó a River en las últimas temporadas. La dirigencia y el cuerpo técnico ya analizan alternativas para reforzar el mediocampo durante el próximo mercado de pases.

Entre los nombres que aparecen en carpeta están Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Santiago Longo, tres futbolistas que podrían convertirse en opciones para fortalecer una zona que volvió a quedar comprometida.

Mientras tanto, River deberá afrontar el cierre de la temporada sin uno de los jugadores que llegó para hacerse dueño del mediocampo. Aníbal Moreno tendrá que enfocarse en su recuperación, con el objetivo de dejar atrás los problemas físicos y regresar en plenitud para la pretemporada de 2027.