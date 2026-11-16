River Plate puso en marcha una nueva etapa de la transformación del Estadio Monumental, que tendrá una quinta bandeja y una cubierta integral. El ambicioso proyecto elevará la capacidad a 101.000 espectadores y ya comenzó a generar cambios visibles en uno de los ingresos más emblemáticos de la cancha: el histórico cartel de la avenida Figueroa Alcorta.

Los trabajos sobre la fachada comenzaron el viernes 13 de noviembre e incluyen el retiro parcial del cartel de bienvenida, que dejará de exhibir temporalmente la inscripción "Club Atlético". La leyenda "River Plate" permanecerá visible durante esta etapa. Además, serán desmontados cuatro portones y se demolerán 11,5 metros lineales del alero de hormigón que sostiene la estructura.

La intervención tiene un objetivo concreto: habilitar el acceso de maquinaria pesada y una grúa hacia la calle interna del club. Allí se instalará un sistema provisorio de iluminación para la tribuna San Martín, que reemplazará al actual a partir de 2027. Esta modificación es indispensable para avanzar con las tareas que permitirán levantar la nueva bandeja y construir el techo.

Empiezan las obras en el Estadio Monumental

El proyecto contempla sumar 16.000 localidades, que estarán destinadas a los socios sin representar un costo adicional. De esta manera, el Monumental pasará de sus actuales 85.018 lugares a un aforo de 101.000 personas, consolidándose como uno de los escenarios deportivos de mayor capacidad del mundo. La nueva tribuna se integrará al anillo superior y formará parte de una estructura común con la cubierta.

En cuanto a su diseño, el estadio tendrá un sistema de aproximadamente 100 columnas metálicas, 50 de ellas con forma de V, que sostendrán la ampliación y el techo. La cubierta contará con aislamiento acústico y una membrana traslúcida que permitirá aprovechar la luz natural. También se proyecta una bandera roja y blanca que recorrerá los sectores superiores en un formato de 360 grados.

Otra de las modificaciones importantes estará vinculada con la tecnología. Las actuales pantallas serán reemplazadas por dos dispositivos LED de 25 metros de largo por ocho de alto, ubicados en las tribunas Sívori y Centenario. Además, se incorporarán nuevos espacios de circulación, ascensores, escaleras y un patio gastronómico en el sector de la San Martín Baja.

Empiezan las obras en el Estadio Monumental

Uno de los desafíos de River Plate será sostener la localía durante el desarrollo de las obras. El plazo estimado para completar la transformación es de 36 meses, con una planificación que contempla que el equipo deba mudar su estadio en no más de tres oportunidades. La intención de la dirigencia es que los hinchas puedan seguir acompañando al equipo en Núñez durante prácticamente todo el proceso.

La finalización está prevista para 2029 y marcará un nuevo capítulo en la evolución del Monumental, que ya atravesó importantes remodelaciones desde 2020. Mientras avanzan las tareas de excavación, hormigonado y preparación de las estructuras, la institución busca convertir su casa en un estadio completamente techado, con mayor capacidad y mejores servicios. Una transformación que cambiará para siempre la postal del hogar millonario.