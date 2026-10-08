La pelea por el campeonato de Fórmula 1 podría haber encontrado este fin de semana un punto de quiebre. George Russell recibió una dura sanción de la FIA y deberá largar desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Singapur, una noticia que abre una oportunidad inmejorable para que Kimi Antonelli amplíe su ventaja y se acerque todavía más al título de pilotos.

El británico de Mercedes llega condicionado luego de los problemas mecánicos que sufrió en el Gran Premio de Malasia. A raíz de aquella avería, la escudería alemana se vio obligada a reemplazar varios componentes de la unidad de potencia de su monoplaza. Las modificaciones superaron los límites permitidos por el reglamento técnico de la FIA y derivaron en una penalización que lo obligará a comenzar la carrera desde las últimas posiciones.

La sanción representa un golpe muy duro para Russell, especialmente por el escenario donde deberá intentar la remontada. El circuito callejero de Marina Bay es uno de los más exigentes y complicados del calendario para adelantar rivales. Con pocas zonas de sobrepaso y márgenes mínimos para el error, recuperar terreno será una misión compleja para uno de los principales aspirantes al campeonato.

Mientras tanto, en el otro lado del box de Mercedes, todo parece sonreírle a Antonelli. El joven italiano lidera el Mundial con 320 puntos y mantiene una ventaja de 84 unidades sobre Russell. Con apenas siete carreras por disputarse, el líder tiene una oportunidad de oro para aumentar la diferencia y dejar a su perseguidor contra las cuerdas en la recta final de la temporada.

La situación toma todavía más relevancia porque ambos pilotos compiten dentro de la misma escudería. Lo que hasta hace algunas semanas parecía una lucha abierta por la corona ahora podría inclinarse claramente a favor del italiano. Si Antonelli logra capitalizar la penalización de su compañero y consigue un gran resultado en Singapur, el campeonato podría comenzar a tomar un color cada vez más definido.

Por eso, todas las miradas estarán puestas en Marina Bay. De un lado, Russell intentará protagonizar una remontada épica para mantenerse con vida en la pelea. Del otro, Antonelli buscará aprovechar el regalo inesperado que le dejó el reglamento para dar un paso gigante hacia el sueño de consagrarse campeón de la máxima categoría del automovilismo.