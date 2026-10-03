Un total de 158 millones de brasileños están habilitados para votar mañana en unas elecciones generales que cuentan con la inscripción de 13 fórmulas presidenciales. Además del duelo central entre las listas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, la oferta electoral incluye propuestas de diverso espectro político: desde alternativas de centro-derecha como la dupla Ronaldo Caiado–Gilberto Kassab, pasando por listas opositoras por fuera de la política tradicional como Renan Santos–Aroldo Medina y Pablo Marçal–Leonardo Avalanche, hasta sectores de izquierda alternativa como las fórmulas de Samara Martins–Raquel Brício y la del Partido Comunista (Edmilson Costa–Cleusa Santos).

El proceso de votación se lleva a cabo mediante el sistema unificado de urna electrónica bajo la supervisión técnica del Tribunal Superior Electoral y la presencia de misiones de observación internacional. Además de la fórmula ejecutiva nacional por los próximos cuatro años, la ciudadanía renovará los ejecutivos de los 26 estados y el Distrito Federal, la totalidad de los 513 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de las bancas del Senado Federal.

Las últimas proyecciones de las consultoras de opinión pública muestran una ventaja para el actual jefe de Estado en la primera vuelta, aunque la dispersión del voto entre las múltiples listas participantes hace prever que ningún candidato alcanzará la mayoría absoluta este domingo. De confirmarse dicha tendencia, los dos aspirantes más votados deberán medirse en un balotaje definitivo programado para el domingo 25 de octubre.



