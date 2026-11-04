River busca respuestas en sus inferiores después de la derrota en el Superclásico y Leonardo Ponzio comenzó a mirar de cerca a dos de las promesas que vienen trabajando en la Reserva. Felipe Esquivel y Elías Núñez se sumaron a los entrenamientos del plantel profesional y podrían meterse en la convocatoria para el partido frente a Aldosivi, en Mar del Plata.

Los dos juveniles vienen de ser protagonistas en el triunfo agónico de la Reserva ante Tigre, donde fueron titulares. Sus actuaciones les permitieron dar un paso más dentro de la estructura del club y ahora tienen la posibilidad de mostrarse ante el cuerpo técnico de Primera.

Dos juveniles con chances

Esquivel, de 18 años, se desempeña como extremo derecho y se destaca por su capacidad para encarar, el desequilibrio en el uno contra uno y su llegada al gol. Nacido en Barranqueras, Chaco, llegó a River a comienzos de 2022 y desde entonces construyó un recorrido importante en las divisiones juveniles. En 2026 renovó su contrato hasta diciembre de 2028 y cuenta con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Por su parte, Núñez tiene 19 años, es oriundo de Paraná y juega como mediocampista central. Llegó a Núñez en 2017, cuando tenía apenas 10 años, luego de superar distintas pruebas y quedar seleccionado entre cientos de chicos. Su camino también estuvo marcado por una lesión de ligamentos cruzados que lo obligó a atravesar una larga recuperación, aunque logró regresar y consolidarse en la Reserva. En esa categoría acumula 35 partidos y tres goles.

Con el calendario entrando en su tramo decisivo y la necesidad de encontrar variantes para el cierre de la primera fase del Clausura 2026, Ponzio empieza a observar alternativas dentro de la cantera millonaria. La posibilidad de viajar a Mar del Plata todavía depende de la convocatoria que el entrenador dará a conocer después del entrenamiento, pero para Esquivel y Núñez ya representa una oportunidad importante de acercarse a Primera.