La derrota ante Boca en La Bombonera sigue generando repercusiones en River. Luego del 1-0 en el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo decidió llevar su malestar al plano institucional y presentó un reclamo formal ante la AFA por el desempeño arbitral de Nicolás Ramírez.

El encuentro dejó varias jugadas que despertaron las protestas del conjunto de Núñez. Entre ellas, la expulsión de Lucas Martínez Quarta durante los primeros minutos, la falta de una segunda tarjeta amarilla para Leandro Paredes, un posible penal reclamado por River y la posterior expulsión de Gonzalo Montiel.

La bronca no quedó solamente en el campo de juego. Después del partido, el propio Di Carlo expresó su enojo a través de las redes sociales con un mensaje contundente: "Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos".

La decisión fue comunicada por el propio Di Carlo en declaraciones a ESPN. El dirigente confirmó que el pedido se realizó mediante una nota presentada el martes y explicó que la postura del club no responde únicamente a lo sucedido en el último encuentro, sino también a antecedentes de los Superclásicos disputados en 2024, 2025 y 2026.

"Lo único para agregar concreto es que hemos pedido que Ramírez no nos dirija más", manifestó Di Carlo, "Antes no porque ya es tal la cantidad de situaciones que hay incómodas con gran parte de los árbitros... Luego de esta consecución de tres partidos lo hicimos ahora".

Por lo pronto, El árbitro que dirigió el triunfo de Boca ante River, Nicolás Ramirez, no fue incluido en las designaciones para la fecha 16 del Torneo Clausura. Desde la Liga Profesional explicaron que solicitó una licencia por una intervención quirúrgica programada. Su ausencia no está relacionada oficialmente con las críticas recibidas tras su actuación en La Bombonera.