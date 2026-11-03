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La última bala

Sin chances por la tabla anual, qué necesita River para jugar la Copa Libertadores 2027

Después de caer en el Superclásico, el Millonario tiene un único camino para disputar el máximo certamen continental el año que viene.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 15:06
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Sin chances en la tabla anual, River quedó obligado a consagrarse en el Torneo Clausura para jugar la Copa Libertadores. (Foto: AP)

Luego de ser derrotado en el Superclásico del pasado fin de semana, River se quedó sin posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 por tabla anual y ahora tiene un único camino para disputar el máximo certamen continental: consagrarse campeón del Torneo Clausura. Después de caer 1-0 ante Boca en La Bombonera, sumado la victoria de Independiente Rivadavia frente a Banfield,  el panorama del equipo de Leonardo Ponzio solo tiene la salida de apostar todo a los playoffs para no perderse la Libertadores por segundo año al hilo.

El Millonario ocupa el octavo puesto de la tabla anual, con 52 puntos, y ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar los lugares que otorgan boletos para la Libertadores, incluso si derrota a Aldosivi en la última fecha de la fase regular. Si bien se encuentra en zona de Copa Sudamericana, ya clasificado por empate de ayer entre Defensa y Justicia e Independiente, uno de los objetivos de River de este año era no volver a perderse la máxima competencia contiental, algo que solamente podrá cumplir si gana el Torneo Clausura.

Ya con el lugar asegurado en playoffs (está 4° en la Zona B con 23 puntos), el próximo objetivo será avanzar en los cruces eliminatorios y llegar hasta la final. Si el campeonato terminara así, River se cruzaría en octavos con Lanús. El Millonario ya no puede alcanzar a Gimnasia (LP) en el tercer lugar, pero todavía puede caer incluso al séptimo u octavo puesto si se da una combinación de resultados, lo que lo enfrentaría nuevamente con Boca.

La otra chance del Millonario

Existe una posibilidad adicional para el boleto a la Libertadores, aunque la misma no depende de River: que se liberen cupos en la tabla anual porque alguno de los equipos que ya tiene asegurada su clasificación consiga también el Clausura, la Copa Argentina o un título internacional que le otorgue una plaza. En ese escenario, los lugares se redistribuirían entre los siguientes equipos de la clasificación. Sin embargo, en lo que corresponde a lo deportivo, lo único que está en sus manos es saliendo campeón del Torneo Clausura.

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