Luego de ser derrotado en el Superclásico del pasado fin de semana, River se quedó sin posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 por tabla anual y ahora tiene un único camino para disputar el máximo certamen continental: consagrarse campeón del Torneo Clausura. Después de caer 1-0 ante Boca en La Bombonera, sumado la victoria de Independiente Rivadavia frente a Banfield, el panorama del equipo de Leonardo Ponzio solo tiene la salida de apostar todo a los playoffs para no perderse la Libertadores por segundo año al hilo.

El Millonario ocupa el octavo puesto de la tabla anual, con 52 puntos, y ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar los lugares que otorgan boletos para la Libertadores, incluso si derrota a Aldosivi en la última fecha de la fase regular. Si bien se encuentra en zona de Copa Sudamericana, ya clasificado por empate de ayer entre Defensa y Justicia e Independiente, uno de los objetivos de River de este año era no volver a perderse la máxima competencia contiental, algo que solamente podrá cumplir si gana el Torneo Clausura.

Ya con el lugar asegurado en playoffs (está 4° en la Zona B con 23 puntos), el próximo objetivo será avanzar en los cruces eliminatorios y llegar hasta la final. Si el campeonato terminara así, River se cruzaría en octavos con Lanús. El Millonario ya no puede alcanzar a Gimnasia (LP) en el tercer lugar, pero todavía puede caer incluso al séptimo u octavo puesto si se da una combinación de resultados, lo que lo enfrentaría nuevamente con Boca.

La otra chance del Millonario

Existe una posibilidad adicional para el boleto a la Libertadores, aunque la misma no depende de River: que se liberen cupos en la tabla anual porque alguno de los equipos que ya tiene asegurada su clasificación consiga también el Clausura, la Copa Argentina o un título internacional que le otorgue una plaza. En ese escenario, los lugares se redistribuirían entre los siguientes equipos de la clasificación. Sin embargo, en lo que corresponde a lo deportivo, lo único que está en sus manos es saliendo campeón del Torneo Clausura.