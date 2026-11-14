La derrota ante Uruguay todavía pesa, pero el calendario no da demasiado margen para quedarse en el lamento. La Selección Argentina volvió a ponerse en marcha este sábado en el predio de Ezeiza y comenzó a preparar el próximo compromiso de la doble fecha de amistosos: el martes enfrentará a Costa Rica en Córdoba, desde las 20.

Después del traspié frente al conjunto uruguayo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni organizó una jornada de trabajo dividida de acuerdo con los minutos que disputó cada futbolista en el último encuentro. La intención fue administrar las cargas y comenzar a enfocar todos los esfuerzos en el compromiso que viene.

Los jugadores que fueron titulares ante Uruguay realizaron tareas regenerativas en el gimnasio y posteriormente continuaron con trabajos junto a los fisioterapeutas del plantel. Por su parte, aquellos que ingresaron desde el banco de suplentes y los que no sumaron minutos tuvieron actividad en el campo de juego, donde disputaron un ensayo de fútbol once contra once, dividido en tres bloques de 15 minutos.

La práctica también contó con la participación de algunos futbolistas de la Selección Sub 20, que actualmente desarrollan un microciclo de entrenamientos en el predio de Ezeiza.

El camino hacia Córdoba

La planificación albiceleste continuará este domingo con una nueva práctica programada para las 18:30, aunque será a puertas cerradas y sin acceso para la prensa.

El lunes llegará el momento de trasladarse hacia Córdoba. La delegación partirá desde Ezeiza a las 10:30 y, una vez instalada en la provincia, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa, con horario todavía por confirmar.

Además, el plantel tendrá un entrenamiento vespertino, cuyo lugar y horario aún no fueron definidos.

Con el resultado adverso ante Uruguay como antecedente inmediato, Argentina tendrá una nueva oportunidad para cerrar esta etapa de amistosos con otra imagen. El martes, en Córdoba, Costa Rica será el rival de una Selección que buscará recuperar sensaciones y reencontrarse con su mejor versión.