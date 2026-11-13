Argentina recibe a Uruguay desde las 20hs por la fecha FIFA en La Bombonera, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino y también una cancha que le trae buenos recuerdos a la Selección nacional. A lo largo de su historia, Argentina disputó 38 encuentros, con un saldo de 25 triunfos, 10 empates y apenas tres derrotas.

El registro refleja el peso que tuvo el Alberto J. Armando como escenario para el conjunto nacional. Las únicas selecciones que consiguieron llevarse una victoria de La Bombonera fueron Francia, Alemania y Uruguay.

La primera caída se produjo frente a Francia, en 1971, mientras que Alemania logró imponerse en 1977. La derrota más reciente fue ante Uruguay, el 16 de noviembre de 2023, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni perdió 2-0 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Entre los triunfos más importantes, se destaca el Argentina 5-1 Hungría de 1977, una de las goleadas más importantes de la década, ante un seleccionado europeo de prestigio. Nuevamente ante Uruguay, el seleccionado que dirigía Menotti se impuso por 3-0 Una victoria contundente ante el clásico rival, en la antesala del Mundial que Argentina conquistaría ese año.

en el 2012, Argentina se impuso en el Superclásico de las Américas por 2-1, y luego de un global igualado, el selecconado visitante se llevó el triunfo desde los 12 pasos.

El ciclo Scaloni también tiene números positivos

Desde la llegada de Lionel Scaloni al seleccionado, La Bombonera también fue escenario de importantes victorias. El entrenador acumuló cinco triunfos, un empate y una derrota en sus siete presentaciones en el estadio.

Más allá de los resultados, la cancha de Boca se transformó en una alternativa recurrente para la Selección, que encontró allí un escenario con una atmósfera especial y una estadística histórica que respalda su buen rendimiento.

Con apenas tres derrotas en 38 partidos, La Bombonera sigue siendo una de las grandes fortalezas del seleccionado argentino.

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