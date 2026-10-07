Después de tres meses de incertidumbre, Gonzalo Morales recibió la noticia que le permite volver a enfocarse en su carrera profesional. La causa judicial en la que estaba involucrado fue archivada por falta de pruebas y el delantero podrá reincorporarse al plantel de Barracas Central, donde se encuentra a préstamo desde Boca.

El club había decidido apartarlo mientras se resolvía su situación judicial, por lo que Morales permaneció alejado de los entrenamientos durante este período. Con la resolución conocida, volverá a trabajar junto al plantel dirigido por Damián Ayude de cara a lo que resta del semestre.

Qué dijo Morales luego de que archivaran la causa

Tras conocerse el archivo de la causa, el futbolista realizó un descargo en sus redes sociales y agradeció especialmente a su familia, sus amigos y a Barracas Central por el acompañamiento durante estos meses.

También destacó el accionar de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías que intervinieron en el proceso y señaló que la situación quedó aclarada.

“Tras tres meses de un proceso judicial, la causa en la que estuve involucrado fue archivada”, expresó Morales en el comienzo de su mensaje.

El delantero también hizo referencia al cierre del proceso y sostuvo que no hubo pruebas que sustentaran los hechos investigados. “Con diálogo y comprensión entre las partes hoy la situación está aclarada”, escribió.

Ahora, con la situación judicial resuelta, el futbolista buscará recuperar el ritmo perdido y volver a ganarse un lugar dentro del equipo de Barracas Central.

“Ahora quiero concentrarme en retomar mi carrera profesional, que se vio interrumpida”, concluyó Morales, que tendrá por delante el desafío de dejar atrás tres meses de inactividad y volver a concentrarse exclusivamente en el fútbol.