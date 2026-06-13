Franco Colapinto terminó 13° (decimotercero) en la Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, correspondiente a la séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El pilarense no logró pasar a Q3 y partirá fuera de los puntos en la carrera principal de mañana, a largarse a las 10 de la mañana.

Otra complicada tanda tuvo esta mañana de sábado. El piloto argentino terminó 14° (decimocuarto) en la última sesión de entrenamientos y por primera vez en el fin de semana terminó por debajo de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien marcó el 13° tiempo.

Y no pudo mejorar en la tanda clasificatoria.

Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, finalizó 14° por detrás de él. Previamente, el pilloto argentino había podido avanzar a Q2 y se metió entre los 16 mejores tiempos, al finalizar 12°, superando el primer corte eliminatorio. Ayer, viernes en tanto, el argentino había sido 10° y 15° en las primeras sesiones en el circuito de Montmeló.