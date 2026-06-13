Racing Club: Juan Pablo Vojvoda es el nuevo director técnico

Racing Club de Avellaneda tiene nuevo director técnico. La dirigencia que encabeza Diego Milito llegó a un acuerdo con Juan Pablo Vojvoda, quien reemplazará a Gustavo Costas en el cargo. El ex entrenador del Santos de Brasil firmará un contrato por un año con la institución albiceleste y ya planifica la pretemporada de la Academia.

Nicolás Diez había sido la primera opción de la dirigencia. Sin embargo, las dificultades para sacarlo de Argentinos Juniors hicieron que los directivos buscaran otras opciones. Finalmente, el elegido es Juan Pablo Vojvoda, entrenador de reciente paso por el Santos de Brasil (se marchó en marzo de este año). Ahora, regresa al fútbol argentino, donde dirigió a Newell's, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán (su último equipo en el país, en 2019).

Curiosamente, su debut como técnico interino de la Lepra fue con un triunfo con un aplastante 5 a 0 a Racing, en el Coloso Marcelo Bielsa, el 17 de febrero de 2016.

La Academia tuvo un semestre para el olvido: quedó eliminado en la Copa Sudamericana en fase de grupos y en cuartos de final del Torneo Apertura.