Gran Premio de Gran Bretaña: Gasly sancionado y Colapinto 19°

La grilla de partida para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 que se correrá en el circuito de Silverstone sufrió modificaciones debido a la sanción que recibió Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine.

El francés terminó la clasificación en Silverstone en la duodécima posición, pero recibió una penalización de tres lugares por haber bloqueado al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) durante la Q1.

De esta manera, Alpine sumó otra mala noticia en un sábado en el que Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 y largará en la 19° posición. El piloto argentino perdió el control del auto en su segunda vuelta rápida cuando venía realizando un tiempo para pasar el primer corte y deberá remontar desde atrás en la carrera que comenzará este domingo desde las 10 de nuestro país.

“Todavía no sé por qué perdí el control de la rueda trasera de esa manera. Me cuesta entender qué pasó, pero lo analizaremos con los datos e intentaremos tener una mejor carrera mañana”, expresó el piloto luego de la qualy. Después, en un posteo en sus redes sociales, Colapinto explicó que tuvo un problema en el piso del Alpine y eso le provocó el trompo.

La comunicación de la FIA donde se informó la sanción a Gasly