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Fórmula uno

GP de Italia: Despiste de Colapinto y a empujar desde el fondo en Monza

El argentino perdió el control de su Alpine cuando peleaba el tercer puesto con Verstappen.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 11:27
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Cuando estaba tercero se fue afuera el argentino

En la reanudación de la carrera, del Gran Premio de Italia que se corre en el trazado de Monza, el argentino Franco Colapinto tuvo una buena largada, se quedó con el tercer puesto y en medio de la lucha con Max Verstappen -Red Bull- se fue a la leca y regresó a pista en el 16° lugar.

Russell se mantiene como líder y Hamilton superó a Gasly en la décima vuelta. El frances se ubica cuarto.

El argentino en varias vueltas, recuperó puestos y ya esta en zona de puntos en el décimo lugar, en el giro 31.

 

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