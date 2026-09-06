En la reanudación de la carrera, del Gran Premio de Italia que se corre en el trazado de Monza, el argentino Franco Colapinto tuvo una buena largada, se quedó con el tercer puesto y en medio de la lucha con Max Verstappen -Red Bull- se fue a la leca y regresó a pista en el 16° lugar.

Russell se mantiene como líder y Hamilton superó a Gasly en la décima vuelta. El frances se ubica cuarto.

El argentino en varias vueltas, recuperó puestos y ya esta en zona de puntos en el décimo lugar, en el giro 31.