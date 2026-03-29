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Domingo 29 de Marzo, Neuquén, Argentina
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CAMPAÑA SOLIDARIA

Gran acompañamiento tuvo la sexta edición de la Regata Rosa 2026

La actividad se realizó en el río Limay para concientizar sobre el cáncer de mama. Vecinos participaron con kayaks, canoas y SUP en una jornada solidaria.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 20:00
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Regata Rosa en Neuquén: concientización sobre el cáncer de mama

La ciudad de Neuquén fue escenario este fin de semana de una nueva edición de la Regata Rosa, una propuesta que ya se convirtió en un clásico para promover la concientización sobre el cáncer de mama. La sexta edición de la actividad reunió a decenas de participantes que navegaron el río Limay en kayaks, canoas y tablas de SUP, en una jornada que combinó deporte, compromiso social y encuentro comunitario.

Organizada por Rosa Fénix Patagonia Argentina junto a Quatro Vientos, la actividad buscó visibilizar la importancia de la prevención y el acompañamiento en la lucha contra el cáncer de mama. La propuesta invitó a “teñir de rosa” el río de manera simbólica, llevando un mensaje de esperanza y apoyo a quienes atraviesan la enfermedad.

La travesía se desarrolló desde el sector de La Herradura hasta el balneario Sandra Canale, con acompañamiento de instituciones vinculadas a la seguridad náutica. Desde la organización destacaron que la participación fue abierta a toda la comunidad, permitiendo que cada persona pudiera sumarse con su propia embarcación.

Más allá de lo deportivo, la jornada se consolidó como un espacio de encuentro y concientización, donde vecinos y vecinas compartieron una experiencia colectiva con un fuerte sentido social. La Regata Rosa reafirma así su lugar como una de las actividades solidarias más significativas de la región, combinando actividad física con un mensaje que busca generar impacto y conciencia en toda la comunidad.

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