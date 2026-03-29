El Gobierno de la provincia del Neuquén recuerda que continúa abierta la inscripción al programa de becas destinadas a deportistas de mediano y alto rendimiento, una política pública orientada a acompañar el desarrollo y la proyección de atletas neuquinos. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 31 de marzo.

La iniciativa está dirigida a deportistas convencionales y del deporte adaptado que integren preselecciones o selecciones nacionales, o que cuenten con proyección para participar en competencias internacionales oficiales, como torneos sudamericanos, panamericanos, mundiales y olímpicos.

El programa contempla un aporte económico que busca facilitar la continuidad de los entrenamientos y la participación en competencias, además de un acompañamiento integral con asistencia técnica y profesional para optimizar el rendimiento deportivo.

Entre los requisitos, las y los postulantes deberán presentar documentación personal y deportiva, incluyendo antecedentes en la disciplina, aval federativo y constancias administrativas correspondientes, como parte del proceso de evaluación.

Desde el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, se destacó la importancia de esta herramienta para fortalecer el deporte neuquino y acompañar a quienes representan a la provincia en el alto rendimiento.

Requisitos y documentación

Desde la cartera provincial se informó a los dirigentes de las federaciones los requisitos que deberán cumplir los deportistas que aspiren a la beca provincial, consistente entre otras cosas en una ayuda financiera destinada a apoyar su carrera deportiva.

Se indicó que deberán ser integrantes de preselección o selección nacional con posibilidades de participar en competencias internacionales oficiales sean estas del ámbito sudamericano, panamericano, mundial u olímpico.

La documentación deberá ser remitida a la secretaría de Deportes, por la respectiva federación deportiva provincial o nacional de la disciplina que práctica el aspirante, los padres o el mismo deportista.

Deberá ser presentada en un archivo digital en formato PDF al siguiente correo electrónico: deportesbecas@neuquen.gov.ar y deberá estar avalada por la federación o la constancia de designación de la Confederación Argentina como integrante de una selección o preselección nacional.

Además, el archivo deberá contener el currículum que incluya los antecedentes deportivos del aspirante, con un detalle de todas las actuaciones deportivas provinciales, nacionales e internacionales hasta dos años anteriores a la presentación del formulario de inscripción inclusive.

La documentación también deberá contener la foto del DNI y domicilio actualizado del atleta y, en caso de ser el deportista menor de edad, la misma deberá estar acompañada de la fotografía del DNI con domicilio actualizado de los padres, tutores o responsables del menor.

Entre los requerimientos también se deberán presentar constancia de CBU del atleta o de los padres -si el atleta es menor-; acta de nacimiento (para menores de edad); certificado de apto físico actualizado; programa de entrenamiento con los respectivos micro y macro ciclos de entrenamiento en el periodo actual; calendario deportivo anual, como también, los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Otros de los requisitos serán la presentación del certificado de antecedentes provinciales y nacionales (se puede realizar en https://www.policiadelneuquen.gob.ar/index.php/tramites-y-servicios/); y por último la constancia de no deudor alimentario que se solicita en: https://w2.neuquen.gov.ar/deudores-alimentarios-morosos.