La Selección Argentina Sub-17 continúa su preparación para el Mundial de Qatar y este jueves sumó una nueva prueba exigente frente a Ecuador. En un encuentro disputado a puertas cerradas en el estadio León Kolbowski de Atlanta, el equipo dirigido por Diego Placente empató 1-1 ante la Tri gracias a la aparición de Stephen “Kiki” Ramos, quien volvió a demostrar por qué es uno de los nombres que más expectativas genera dentro de las juveniles argentinas.

El combinado nacional llegaba con confianza luego de haber derrotado al mismo rival una semana atrás por 2-1 en Lanús. Sin embargo, esta vez el trámite fue más complejo y obligó a los juveniles albicelestes a remar desde atrás.

Ecuador logró golpear primero y se fue al descanso con ventaja, aprovechando algunas desatenciones defensivas de un equipo argentino que no encontró la fluidez habitual durante la primera mitad. Con el resultado en contra, Placente movió piezas y buscó una reacción que finalmente llegó en el complemento.

Fue entonces cuando apareció Kiki Ramos. El delantero haitiano nacionalizado argentino, que se destaca en las divisiones inferiores de Vélez, aprovechó una de las oportunidades más claras que tuvo el equipo y estableció el 1-1 definitivo, desatando el festejo del cuerpo técnico y de sus compañeros.

El tanto del atacante volvió a ponerlo en el centro de la escena. Considerado una de las grandes apuestas de futuro dentro del fútbol argentino, Ramos respondió una vez más con goles y se perfila como una pieza importante en el armado del plantel que disputará la próxima Copa del Mundo juvenil.

Para este compromiso, Placente apostó por una formación integrada por Thiago Praga; Ayrton Muñoz, Bautista Espíndola, Julio Coria y Bautista Roldán; Matheo Machuca, Ignacio Moroni y Máximo Contreras; Stephen Ramos; Santino Giacopetti y Erik Florentín.

Más allá del resultado, el amistoso dejó conclusiones positivas para el cuerpo técnico. Argentina volvió a medirse ante un rival competitivo, sumó minutos de preparación y continúa construyendo una identidad de juego de cara al gran objetivo del año.

La cuenta regresiva para el Mundial ya está en marcha. El certamen se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en Qatar y contará con la participación de 48 selecciones, replicando el formato estrenado recientemente por la Copa del Mundo de mayores.

La Albiceleste integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia. Con varios meses de trabajo por delante y una camada que ilusiona, el equipo de Placente sigue sumando rodaje. Y mientras busca llegar de la mejor manera a la cita mundialista, Kiki Ramos ya empieza a levantar la mano como una de las figuras a seguir.