El violento robo en patota que sufrió un vendedor ambulante en la previa del clásico de Rosario despertó una ola de solidaridad que incluyó al futbolista Ángel Di María. La familia del jugador le obsequió una camiseta firmada al hijo de la víctima, quien este lunes reflexionó sobre el episodio y destacó la empatía recibida de parte de la sociedad, incluidos muchos hinchas de Newell's Ol Boys que repudiaron el ataque.

Según se pudo observar, el nene estaba emocionado con el obsequio enviado a través de Jorgelina Cardoso, la esposa del deportista, quien fue hasta el lugar en persona. El niño aseguró que colgará la prenda en la pared de su habitación. Al recordar los momentos de tensión vividos durante el asalto, el chico relató: “Nos vinieron y nos arrancaron todo hasta abajo”. Luego, confesó el temor que sintió: “Yo me escondí atrás de mi papá”.

Nicolás, el padre del niño y comerciante afectado, describió la magnitud del ataque que sufrieron mientras trabajaban. Según detalló, los agresores se trasladaban en “diez o 15 motos” y según estimó, eran unas 30 o 40 personas. Sobre el momento preciso del robo, el vendedor precisó: “Bajaron de una manera muy eufórica y fueron directamente a las camisetas, a colgar, a desmadrar todo”. Tras el incidente, constató que le sustrajeron cerca del 85 por ciento de su mercadería.

Pese a lo traumático del hecho, el comerciante sacó una conclusión positiva y llamó a pacificar el folclore del fútbol. “Mucha gente se acercó. No hay mal que por bien no venga porque yo creo que fue también un poco un crear conciencia, indiferente a los colores”, reflexionó Nicolás.

Aunque reconoció ser ferviente simpatizante de Rosario Central, valoró las disculpas que le hicieron llegar los hinchas rivales: “Recibí muchos mensajes de chicos de Newell's diciendo «qué vergüenza, nos ponen en vergüenza»”.

En ese sentido, el trabajador dejó un claro mensaje en contra de la violencia: “Los colores no, por más fanatismo que haya, no te pueden llevar a atentar contra una persona de esas maneras”, consideró.

Gesto solidario de Di María tras violento robo a vendedor ambulante en Rosario

El objetivo primordial del comerciante es reponer los artículos para poder continuar con su labor en la calle y recuperar los ahorros que venía juntando para comprar un vehículo. Ese proyecto le permitiría trabajar mediante aplicaciones y evitar que su hijo pase tantas horas expuesto en un semáforo.

Quienes deseen colaborar económicamente o con insumos pueden contactarse al teléfono 341 500 7949.

Fuente: LT3 Rosario