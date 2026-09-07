De cara a un duelo fundamental, Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente definido el equipo de Boca que jugará mañana ante São Paulo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De cara al último ensayo antes del partido, el Vasco tiene en mente una formación que tendrá la presencia de Leandro Paredes, preservado el pasado fin de semana, de regreso como titular, y al colombiano Sebastián Villa también desde el arranque.

Luego del susto que significó su salida en los últimos minutos ante Vélez por una molestia en el isquiotibial izquierdo, la noticia es que Paredes está listo para volver a ser titular. El capitán de Boca estuvo entre los suplentes frente a Gimnasia de Mendoza pero se sabía que no sería utilizado para no arriesgar su físico. Tras su evolución favorable post salida ante el Fortín, la decisión de Arruabarrena es que vuelva al once inicial ante los brasileños.

Villa será titular nuevamente por encima del juvenil Flores.

Por otra parte, Villa volverá a ganarle la pulseada a Leonel Flores y será titular en el ataque. El colombiano había sido elegido por el entrenador en el mata-mata ante Vélez y, tras ser suplente el pasado fin de semana, recuperará un lugar desde el inicio. En la defensa, Facundo Herrera volverá a acompañar a Lautaro Di Lollo en la zaga ante la ausencia de Ayrton Costa, mientras que Leandro Lozano tomará el lugar de Dylan Gorosito. Además, otro de los ausentes seguirá siendo Milton Delgado, que tiene una distensión en el isquiotibial y apunta a regresar para la revancha.

La probable formación de Boca

De esta forma, Arruabarrena optaría por los siguientes once del Xeneize para salir a La Bombonera ante São Paulo mañana a las 21.30: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. La revancha se disputará en casa del conjunto paulista, el próximo martes 15 a la misma hora.