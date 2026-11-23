En el que fue sin duda el mejor partido desde que llegó, Thiago Almada fue la gran figura del triunfo de River ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. El volante de la Selección Argentina abrió la cuenta de penal y marcó el 3-1 definitivo para el Millonario, además de generar el gol de Tobías Andrada, redondeando una actuación brillante y fundamental para que el conjunto de Leonardo Ponzio pudiera avanzar a la siguiente fase.

Después de algunos rendimientos poco influyentes, el Guayo dejó atrás las críticas por su bajo rendimiento y brilló en un partido clave para River, que se mantiene en carrera buscando ser campeón del Clausura, su única vía para jugar la próxima Copa Libertadores. Después de su participación con la Selección en la fecha FIFA, con minutos en ambos partidos, Almada sumó su quinto gol desde su arribo a Núñez en 12 encuentros jugados y marcó su primer doblete.

Qué dijo Almada tras el triunfo

El mediocampista habló con la transmisión del encuentro ni bien culminó el duelo ante Lanús: "Estoy contento porque pudimos ganar. Sabía que no estaba teniendo un buen nivel y tuve días difíciles también, porque uno cuando es jugador la familia sufre y escucha muchas cosas", dijo Almada en referencia a las críticas recibidas en el último tiempo, y mencionó la banca de sus seres cercanos y de Lionel Scaloni, el DT de Argentina: "Traté de encerrarme en mi familia y mi mujer y sabía que el esfuerzo se iba a dar dentro de la cancha. También me ayudó el apoyo de Scaloni en la Selección".

Por último, Almada destacó lo hecho por River y se hizo un espacio para agradecer el apoyo del público en el Monumental: "Lanús es un rival muy difícil, con jugadores de buen pie y buenos físicamente. Pero hicimos un gran partido y nos salió todo lo que practicamos en la semana. Necesitamos ganar y jugar bien, es lo que quiere la gente. Les agradezco por el aguante, la cancha era un espectáculo. River siempre tiene que pelear por todo, y nosotros vamos a dejar todo adentro de la cancha".