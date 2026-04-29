El Manchester United afrontó su partido clave ante Brentford de este pasado lunes con una camiseta distinta a la habitual. El club decidió utilizar un uniforme con el patrocinio de (RED), como parte de una campaña conjunta con MatchWornShirt (MWS). La iniciativa permitió que los hinchas puedan adquirir camisetas usadas, emitidas o firmadas por los jugadores tras el partido, con el objetivo de recaudar fondos para programas globales de salud. (RED), fundada en 2006 por Bono y Bobby Shriver, colabora con marcas reconocidas para generar recursos destinados a combatir distintas crisis sanitarias en el mundo.



Los fanáticos podrán acceder a estas piezas exclusivas a través del sitio y la aplicación de MWS entre el 27 de abril y el 2 de mayo. La recaudación neta de la subasta será destinada, en parte, a respaldar la misión de (RED), que desde su creación ya contribuyó con más de 800 millones de dólares para iniciativas globales, impactando en más de 350 millones de personas.

Esta no es la primera vez que el United se une a (RED). El club ya había lucido un diseño especial en mayo pasado, en su partido ante West Ham, y su versión femenina también lo hizo en un choque de la WSL frente a Arsenal. Una vez más, el fútbol se convierte en un vehículo para generar conciencia e impulsar acciones solidarias a gran escala.