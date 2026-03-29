Se corrió la tercera fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Neuquén. Agustín Canapino dio la sorpresa y se quedó con el triunfo en la tercera fecha de la fase regular.

El titán de Arrecife logró su victoria 22 en su carrera. En el 2025 había logrado la Pole pero nunca pudo correr la final por el viento. Un año después, Canapino logró un gran triunfo en una carrera cambiante en las vueltas finales.

El actual campeón del Turismo Carretera largó en la quinta colocación, lejos del ritmo de Agustín Rossi, quien había hecho la pole y se encaminaba en la final donde iba líder luego de dos relanzamientos, pero en la vuelta 17 se fue de pista con rotura de dirección, y Canapino, quién fue inteligente para saltar del 4to lugar al primer puesto, imponiéndose a Fain que no lo pudo aguantar.

El podio lo completó Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), quien había largado tercero y que tuvo varios toques en el medio de la carrera con Landa y el mismo Canapino en el giro 10. Ignacio Fain (Todino) llegó tercero, aguantando bien los que presionaban detrás.

Canapino es el primer piloto que repite triunfo en el circuito neuquino, lo había hecho en el 2016, recordando que en el 2019 se coronó por cuarta oportunidad en el TC.

El mejor regional fue José Manuel Urcera, quien se quedó en el puesto 11, por delante de Mariano Werner, mientras que Benvenutti estuvo lejos de lo esperado en la previa.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 18 y 19 de abril.

Todos los ganadores en Neuquén: