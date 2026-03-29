EL TC corre en Neuquén. El Autódromo provincial recibe la máxima categoría del automovilismo argentino y sus teloneras. Camilo Echeverría hizo un gran retorno tras varios años de ausencia, logrando el segundo lugar en el Turismo Carretera 2000.

El campeón del TC pista 2014, había corrido por última vez el primero de diciembre del 2019 en el Turismo Carretera, y ahora en Neuquén y ante su gente, volvió a subirse a un auto, esta vez en la telonera 2000.

Tras largar en la tercera colocación, el piloto capitalino le arrebató el segundo lugar a Jakos, quien estaba detrás de Bernardo Llaves. Con un Honda Civic, Echeverría se mostró sólido y por momentos prendiendo las alarmas al líder.

Finalmente el triunfo quedó para Bernardo Llaves, quien lideró en los 15 giros, el neuquino se ubicó segundo a 0.968 del ganador. Tercero el Ford Focus de Luis José Di Palma.

la idela del piloto neuquino es seguir compitiendo en la temporada

“Extrañaba estar acá, arriba de un auto. Emocionante, cuenta volver cuando uno no está corriendo, pero esto es gracias al esfuerzo de la familia, amigos los sponsor que nos acompañaron y agradecido a la categoría” expresó el piloto neuquino quien corrió ante su gente, agregando además que “la carrera fue sufrida, Josito me traía contra las cuerdas y no me relajé nunca. A Bernardo lo traía a tiro pero no lo pude alcanzar” señaló.

En la primera final del fin de semana disputada el sábado, Echeverría había quedado tercero pro detrás de LLaver y Andrés Jakos y por delante del chaqueño Julián Martínez.

La próxima fecha del Turismo Carretera 2000 será la tercera, a correrse el 9 y 10 de mayo en Termas del Rio Hondo, Santiago del Estero.