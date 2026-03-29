Se corre la tercera fecha del Turismo Carretera en Neuquén. La principal categoría del automovilismo argentino dice presente en el Autódromo de Centenario donde Matías Rossi ganó su serie y partirá delante de todos.

EL piloto de Pradecon Racing logró la pole el día sábado en la clasificación, y el domingo fue un “misil” en la primera serie, registrando el mejor tiempo y quedándose con el 1° lugar del partido de una final que será a 25 giros. Marcos Landa fue segundo y Juan Manuel Trucco tercero.

La segunda serie quedó para Catalán Magni, luego de que en pista De Benedictis (Ford Mustang) sea el ganador, pero que sufra una recarga por un toque en la partida con Otto Fritzler. Por otro lado, Christian Ledesma ganó la tercera serie, la más lenta de las tres, y partirá desde el tercer lugar de la definición.

Rossi hizo la pole y ganó su serie, en un fin de semana ideal para el Toyota

“Estamos contentos que visiten la provincia de Neuquén, como se pobló el autódromo y que despierta la pasión de todos los neuquinos” dijo el gobernador Rolando Figueroa en zona de boxes, quien se mostró involucrado con la visita del TC y resaltó el trabajo en conjunto con la ACTC para que la provincia tenga otras ediciones.

Para los locales, Juan Cruz Benvenutti quedó en el puesto 14 de la primera serie, y partirá desde el puesto 42 en la final, mientras que en la serie 2, José Manuel Urcera fue 6to y partirá desde el cajón 18.

En la Fórmula 2, Lautaro Videla se quedó con un gran triunfo. El piloto de La Pampa hizo la pole y durante los 15 giros dominó de punta a punta. Segundo quedó Franco Ledesma y tercero Juan Leonardelli. el neuquino Ojeda terminó en el puesto 8°

Desde las 14hs se correrá la gran fi al, pautada a 25 vueltas o 50 minutos mínimo. Previamente estará el Turismo Carretera 2000 y el TC Pista.

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