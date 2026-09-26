Gregg Popovich volvió a ser noticia en la NBA pero esta vez lejos de las canchas al dar el "sí" a los 77 años. El legendario exentrenador de los San Antonio Spurs y Manu Ginóbili celebró su boda el pasado 16 de septiembre en Texas, según reveló el portal TMZ. La ceremonia se mantuvo en privado para el actual presidente de operaciones de la franquicia texana.

Con quién se casó Gregg Popovich, el exentrenador de Ginóbili en los Spurs

La gran particularidad del enlace es que su flamante esposa es Mary Barth, exmujer de Mike Budenholzer. Mike fue la mano derecha de Pop como asistente en el cuerpo técnico de San Antonio entre 1996 y 2013.

Popovich y Budenholzer compartieron casi dos décadas de trabajo. Juntos festejaron cinco títulos de campeón en la liga de básquet más famosa del mundo.

Popovich junto a Mike Budenholzer.

Ambos rehicieron sus vidas personales tras el divorcio de los Budenholzer en 2016 y la partida de la esposa de Popovich en 2018. Tras dejarse ver juntos en varios partidos de los Spurs a lo largo de la última temporada, el histórico entrenador formalizó la relación y sumó un nuevo anillo a su colección, esta vez puramente personal.

Budenholzer estaba casado con Mary Barth, de quien se divorció en 2016 y con quien tuvieron cuatro hijos: William Vincent, John Brent, Savoia Elizabeth y Hanna Louise. Popovich, por su parte, estuvo casado durante 41 años con Erin, quien falleció en 2018, a los 67 años, y ambos tuvieron dos hijos: Jill y Mickey.

La relación laboral entre Popovich y Budenholzer se terminó cuando el asistente inició su carrera como entrenador principal con Atlanta Hawks. Más tarde dirigió a los Milwaukee Bucks, con los que fue campeón de la NBA en la temporada 2020-21, y también tuvo un paso por los Phoenix Suns.

Lo cierto que el pasado 16 de septiembre, "Pop", a los 77 años, se casó con Mary Barth y continúan residiendo en San Antonio, donde el entrenador se mantiene vinculado a los Spurs, ahora en caracter de presidente de operaciones. Esta vez, el anillo no fue compartido entre los entrenadores...