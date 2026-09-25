La medalla de plata que obtuvo Esteban Silva en tiro con arco y el bronce de Pilar Etchechoury, en squash, le pusieron el broche ideal a la actuación de los deportistas neuquinos en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , que concluirán oficialmente este sábado en la provincia litoraleña.

La delegación provincial compuesta por once deportistas que compitieron en nueve disciplinas (patín carrera, BMX freestyle, ciclismo, esports, canotaje slalom, squash, tiro con arco, taekwondo y atletismo) obtuvieron un total de diez medallas: tres de oro (José Luis Acuña, en taekwondo; Benjamín Gader, en patín; Facundo Chávez, en esports); una de plata (Esteban Silva, en tiro con arco) y las seis preseas de bronce (Manuel Turone, en BMX freestyle; Matías Contreras (2), en canotaje slalom; Abril Garzón, en ciclismo; Wanda Arca, en tiro con arco y Pilar Etchechoury, en squash).

El certamen, que tuvo como epicentros a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, concluirá este sábado con la ceremonia de clausura y con Argentina peleando el segundo puesto con Colombia. Brasil, ya se aseguró el título con más de un centenar de medallas de oro. En este contexto, la actuación de los neuquinos fue clave con su aporte al medallero en la disputa por el segundo puesto.

Con excepción de Pilar Etchechoury, quien está radicada en España, y Facundo Chávez, que compite en esports, el resto de los deportistas neuquinos forman parte del grupo de atletas becados del programa de Mediano y Alto Rendimiento que impulsa el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaria de Deportes.

Esteban Silva completó un gran torneo llevándose la medalla de plata en la modalidad equipo mixto recurvo junto a la local, Alma Pueyo, en el Óvalo del Hipódromo. La dupla se impuso en cuartos de final a los tiradores de Perú 5-1 y luego en semifinales superaron a Panamá por 5 a 1 y cayeron en la final 6-0 ante Brasil.





“Estoy super contento por haber conseguido esta medalla de plata y también porque durante el torneo en recurvo individual quedé en el Top 8. Con ese resultado aseguramos la plaza para mi país para los próximos Juegos Panamericanos de Lima, en el que, claro, me gustaría ser yo el que consiga clasificar”, se ilusionó.





“Todavía tengo cosas para trabajar, pero valoro todo lo que logré este año. Es un escalón más para lo que viene, que son los Panamericanos y después los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Dedico este logro a Neuquén y agradezco todo el apoyo que me viene brindando el gobierno provincial a lo largo de mi carrera”.





A pocos metros de allí, en la Nave C de la Rural, Pilar Etchechoury cerró la actuación de la delegación neuquina, logrando con el equipo femenino la medalla de bronce. Pilar, que esta semana sufrió lesión en su rodilla derecha que mermó mucho su rendimiento, afrontó el primer match del cruce cayendo ante la colombiana Lucía Bautista 3-0 (11-3, 11-1 y 11-5), pero la misionera Paula Rivero emparejó la serie venciendo a María Tovar 3-1 y luego la marplatense Antonella Falcione cayó por el mismo escore ante Andrea Soria para darle el pase a la final al equipo caribeño.

Pese a la derrota Argentina aseguró el bronce. “Estuvimos cerca de pasar a la final, pero Colombia es siempre muy duro. Pero igualmente estoy contenta con este logro porque para mí estos Juegos son una experiencia única y de local, estando en casa son una sensación única”, dijo apenas concluyó la serie.





Pilar se formó en Neuquén, pero desde hace años está radicada en España. Con esta medalla suma cinco en su palmarés en los Juegos Suramericanos tras obtener dos preseas de plata (dobles femenino y en equipo femenino) en Cochabamba 2018 (Bolivia) y otras dos (plata en equipos y bronce en dobles) en Asunción 2022 (Paraguay).





También este viernes compitieron, pero en Santa Fe, el palista Matías Contreras y la atleta Giuliana Baigorria, aunque no pudieron subirse al podio.

Matías Contreras, el único que hizo doble podio en estos juegos, ya que obtuvo bronce en K1 Kayak Cross y en K1 Kayak Paralelo en el Lago Sur del Parque Sur, en el cierre del canotaje slalom no pudo repetir la actuación de las jornadas anteriores: en semifinales terminó detrás del brasileño Murillo Sorgetz y avanzó a la final, instancia en la que perdió la medalla de bronce con el venezolano Alexis Pérez, que completó el podio detrás del chileno Jesús Martínez y Sorgetz.

Matías Contreras fue cuarto en canotaje





Por su parte, Giuliana Baigorria en la prueba de lanzamiento del martillo que abrió la programación del atletismo en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti, en Santa Fe estuvo muy lejos de su mejor marca personal (59,07 metros) y quedó en el quinto puesto (57,45 m) muy lejos de la ganadora, la colombiana, Mayra Gaviria que lanzó el implemento a 66,35 metros.





En la anterior participación en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 fueron 9 los deportistas que participaron logrando ocho medallas (1 de oro, 3 de plata y 4 de bronce).