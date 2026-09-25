Un conflicto entre FIBA Américas y Odesur (también con Panam Sports) hizo que, al igual que en los Juegos Panamericanos Lima 2027 que se llevarán a cabo en Perú, no integren la grilla de deportes ni el básquet convencional ni el básquet 3×3 en la XIII edición de los juegos Suramericanos Santa Fe 2026 competencia que se desarrolló en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital.

Según trascendió, la Confederación Panamericana de Baloncesto, que presidía el recientemente fallecido el argentino Fabián Borro, manifestó participar con planteles U21 en los Juegos Panamericanos, algo que no fue bien visto por la organización liderada por el chileno Neven Ilic.

“Los Panamericanos son el acontecimiento multideportivo más grande de la región y está pensado para que cada país lleve a los mejores atletas disponibles. Les explicamos que para torneos de desarrollo están los Panamericanos Junior, pero tampoco quisieron estar”, precisó el líder de Panam Sports en declaraciones a EFE.

El conflicto, naturalmente, se extendió luego a la Organización Deportiva Suramericana y no deja de ser una lástima, no solo por la competencia en sí, uno de los máximos atractivos y de histórica trascendencia, sino también porque marcaba el inicio de un camino que culmina en los Juegos Olímpicos, donde el básquet, y en los últimos años el 3×3, se encuentran entre los deportes más considerados.