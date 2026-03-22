En el partido de la jornada en La Liga, una nueva edición del derbi madrileño se está quedando en el Bernabéu. Real Madrid venció 3-2 al Atlético Madrid por la fecha 29 y mantiene la distancia con Barcelona en la pelea por el título. A pesar de que los de Diego Simeone arrancaron ganando por el tanto de Ademola Lookman a pase gol de Giuliano Simeone, igualó Vinícius Júnior de penal y el uruguayo Federico Valverde (luego vio la roja) puso el 2-1. Un golazo de Nahuel Molina volvió a poner tablas, pero minutos después Vini marcó el doblete que le dio los tres puntos al Merengue en el clásico.

En el conjunto del Cholo arrancaron su hijo Giuliano y Julián Álvarez, además de Juan Musso en el arco nuevamente reemplazando al lesionado Jan Oblak. No obstante, la presencia de Molina, que entró en la segunda parte, le permitió el 2-2 con un gol espectacular. Otro de los que participó fue Nicolás González, ingresado al mismo tiempo que el lateral cordobés. La más clara para el 3-3 estuvo en los pies de la Araña, que reventó el travesaño desde afuera del área. No pudo ser para el Colchonero, que se va derrotado del Bernabéu y quedó en cuarto puesto, superado por Villarreal en esta jornada.

Real Madrid 3-2 Atlético, los goles

La historia comenzó con el impacto de un contragolpe finalizado por Ademola Lookman pasada la media hora de juego. Un desborde por izquierda de Matteo Ruggeri encontró a Simeone, que se la dejó de taco al nigeriano para que éste ponga el 1-0 entrando por el área chica.

A pesar de eso, el Merengue logró reaccionar tras el descanso y un penal inauguró lo que sería un cambio posterior en el resultado. David Hancko se llevó por delante a Brahim Díaz y la oportunidad del 1-1 recayó en Vinícius, que cara a cara con el argentino Musso logró engañar al guardameta para nivelar el duelo a los 7 del complemento.

Apenas tres minutos después, Real Madrid consiguió golpear nuevamente para el alarido del Bernabéu. Una mala salida desde el fondo del Colchonero fue aprovechada por un Valverde que primero presionó a su compatriota José María Giménez, la ganó y luego se fue derecho al gol, definiendo con un puntazo a la red ante la salida de Musso.

Pese al cimbronazo, el Atleti siguió luchando y diez minutos después alcanzó el empate de la mano de quizá, uno de los mejores goles de la temporada en La Liga. Luego de ver su trepada por derecha, Julián Álvarez la abrió para Molina, que desde unos 25 metros controló para luego sacar un derechazo potentísimo que se incrustó en el ángulo derecho del arquero Andriy Lunin.

Sin embargo, la alegría le duró poco a los de Simeone y la llave del partido estuvo en el pie derecho de Vinícius. A los 27 del complemento, el brasileño recibió sobre la izquierda, fue recortando a toda velocidad hacia el centro y sacó un tiro tan fuerte como colocado al segundo palo que desató el grito de todo el Bernabéu para el 3-2 que sería definitivo.

Victoria clave del Merengue, que tras el 1-0 del Barcelona ante Rayo Vallecano se mantiene en la pelea por La Liga a nueve fechas para el final. La ventaja de los culés, con 73 puntos, es de cuatro puntos, pero en el próximo compromiso deben visitar al Atlético y el conjunto de Álvaro Arbeloa podría recortar la distancia.

Formaciones

Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Thiago Pitarch; Arda Güler, Brahim Díaz y Vinicius Junior.

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Johnny Cardoso, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez.