La actual conducción de Independiente no continuará en la carrera electoral. En medio de un presente deportivo que no termina de encontrar respuestas y con el calendario de las elecciones cada vez más cerca, Néstor Grindetti confirmó que ninguno de los integrantes de la denominada mesa chica buscará continuar al frente del club.

“Ninguno de la mesa chica se va a presentar en las elecciones. Ni yo, ni Seoane, ni Urrelli, ni Espósito, ni Sartori”, aseguró Grindetti en diálogo con Radio La Red, despejando así una de las principales incógnitas que rodeaban al próximo proceso electoral del Rojo.

La decisión llega mientras Independiente atraviesa un momento complejo dentro de la cancha y se prepara para un cambio de autoridades. Grindetti reconoció que los resultados deportivos estuvieron lejos de las expectativas, aunque defendió el trabajo realizado desde su llegada a la institución y sostuvo que el club será entregado en una situación económica mejor a la que encontraron.

En ese sentido, el dirigente puso el foco en el patrimonio futbolístico. Explicó que el pasivo será similar al recibido, estimado en unos 34 millones de dólares, pero remarcó que existe una diferencia importante respecto del escenario inicial: el valor del plantel profesional.

“El pasivo va a ser muy similar al que recibimos, pero la diferencia es que ahora el plantel vale mucho más”, afirmó. Según explicó, el equipo actualmente está valuado en alrededor de 35 millones de dólares.

Grindetti también destacó que durante la gestión se redujeron deudas e inhibiciones que condicionaban el funcionamiento del club, aunque admitió que la conformación del actual plantel también obligó a asumir nuevas obligaciones económicas.

La situación del mercado de pases fue otro de los puntos que abordó el presidente del Rojo. Al referirse a las transferencias y, particularmente, a la salida de Kevin Lomónaco, dejó una definición contundente sobre los valores de los futbolistas: “El valor de una transferencia es lo que el mercado paga”.

Mientras tanto, la institución también atraviesa una transición en el banco de suplentes. Grindetti explicó que Independiente se encuentra en la etapa final del acuerdo para concretar la salida de Gustavo Quinteros y permitir que Martín Viera pueda asumir la conducción del equipo.

Así, mientras el fútbol intenta encontrar un rumbo y la dirigencia prepara la transición institucional, Independiente comienza a mirar definitivamente hacia las próximas elecciones.

El calendario electoral ya tiene sus primeros pasos definidos. El 29 de septiembre se realizará la Asamblea en la que se conformará la Junta Electoral y, 48 horas después, quedará establecida oficialmente la fecha de los comicios.

Grindetti manifestó su intención de que las elecciones se realicen durante la primera semana de diciembre y señaló al 6 de diciembre como la fecha que considera ideal para que los socios concurran a las urnas.

De esta manera, la actual conducción confirmó que no buscará extender su ciclo. Grindetti y los principales dirigentes de su gestión se preparan para dejar el poder en Avellaneda mientras intentan defender el balance de una administración que, según su propia mirada, recibió a un Independiente en llamas y pretende entregarlo con las cuentas y el patrimonio futbolístico en una situación más favorable.

Ahora será el turno de los socios. Y también de quienes ya preparan sus candidaturas para intentar hacerse cargo de un club que, una vez más, deberá definir en las urnas qué camino quiere tomar.