Luego del histórico fallo que declaró culpable al Manchester City por una serie de irregularidades financieras investigadas durante años, Pep Guardiola salió públicamente a respaldar al club y a enviar un mensaje de apoyo a dirigentes, jugadores e hinchas en medio de una crisis que podría marcar un antes y un después en la historia de la institución.

A través de sus redes sociales, el entrenador catalán difundió un contundente comunicado en el que dejó en claro su postura frente al complejo escenario que atraviesa el conjunto inglés. "Quiero que cada aficionado del Manchester City en todo el mundo sepa que estoy aquí; más que nunca", expresó Guardiola, quien se convirtió en una de las figuras más importantes de la era más exitosa del club.

El mensaje estuvo acompañado por imágenes junto al presidente Khaldoon Al Mubarak, el consejero delegado Ferran Soriano, el exdirector deportivo Txiki Begiristain y una fotografía levantando la Champions League, símbolo de la etapa dorada que construyó en Manchester.

La declaración llegó horas después de que la Premier League hiciera pública la resolución de una comisión independiente que analizó las acusaciones presentadas en febrero de 2023. La investigación se centró en presuntas infracciones económicas cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.

Según la resolución, el Manchester City fue hallado culpable de diversas irregularidades vinculadas a la presentación de información financiera, contratos comerciales, documentación contable y colaboración con los organismos encargados de la investigación. Entre los puntos observados aparecen supuestas maniobras para inflar ingresos mediante acuerdos comerciales y registrar costos operativos inferiores a los reales.

La Premier League también sostuvo que el club presentó información financiera inexacta y ocultó datos relevantes a los organismos de control, además de incumplir normativas económicas tanto del fútbol inglés como de la UEFA.

En medio de ese panorama, Guardiola eligió cerrar filas con la institución. "Siempre he estado, estoy y siempre estaré detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal y ustedes, nuestros aficionados", afirmó el entrenador.

Lejos de mostrarse preocupado por las consecuencias deportivas que podrían derivarse del caso, el catalán apostó por un mensaje de fortaleza y unidad. "Déjenme ser claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos", escribió.

La postura de Guardiola no sorprende. Durante su ciclo, que se extendió entre 2016 y 2026, transformó al City en una potencia mundial y conquistó 20 títulos, entre ellos seis Premier League y la primera Champions League de la historia del club.

Ahora, mientras el fútbol inglés espera conocer cuáles serán las sanciones definitivas para el conjunto de Manchester, una de las voces más influyentes de su historia decidió dar un paso al frente. En medio de la tormenta, Guardiola dejó claro que no piensa abandonar el barco.