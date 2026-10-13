Club Atlético Güemes de Santiago del Estero se transformó en el primer descendido de la Primera Nacional 2026 este pasado fin de semana luego de caer por 2 a 0 frente a Patronato en Paraná, por la fecha 33 de la zona B de la categoría y jugará el Torneo Federal A 2027.

El conjunto norteño terminó último con 23 puntos y bajó a falta de tres jornadas por disputarse porque ya no le dan las matemáticas, dado que quedó a 13 puntos de Nueva Chicago, que reune 36 unidades, que es el último en salvarse en este momento.

A Güemes solo le servía ganar, pero el encuentro frente al Patrón era una final, ya que los de Entre Ríos tenían 34 unidades y, si perdían, le daban una vida más a los dirigidos por Mario Gómez. Sin embargo, el local se impuso con goles de Hernán Rivero y Gonzalo Salega. De esta manera, el azulgrana regresó al Torneo Federal A, donde militará en 2027, luego de seis temporadas en la segunda categoría.

Cómo está la pelea por los otros tres descensos en la Primera Nacional

En primer lugar hay que tener en cuenta que los dos últimos de cada zona perderán la categoría (Güemes ya ocupó un cupo, por lo que restan tres) y bajarán al Torneo Federal A o Primera B Metropolitana, de acuerdo a si están directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o no. En caso de igualdad de puntos, para determinar los descensos habrá un partido desempate si dos equipos terminan igualados.

En la Zona A, San Miguel y Acassuso -donde está dirigiendo Ricardo Pancaldo, ex entrenador de la Asociación Deportiva Centenario (ADC), Cipolletti y Deportivo Roca, entre otros- son los dos clubes que hoy bajarían a la Primera B. Los Quemeros vienen de conseguir una goleada clave ante Defensores de Belgrano que les dio aire, mientras que el Trueno Verde igualó en su visita a Almirante Brown.

Más arriba en la tabla hay otros equipos que miran de reojo la zona baja, como All Boys (34), Central Norte de Salta (34) y Mitre, el otro club de Santiago del Estero, que llegó a 36 al igualar con Colón de Santa Fe.

Hay un cruce entre rivales que pelean por la permanencia, que será en la jornada 35 del torneo, la penúltima, cuando Central Norte reciba a Acassuso.

Por su parte en la Zona B, consumado el descenso de Güemes, los equipos pelean por ver quiénes ocuparán el segundo lugar. Chacarita, que viene de caer 2 a 1 frente a Almagro, estaría bajando a la Primera B en este momento.

Nueva Chicago también cayó, pero 2 a 1 con Temperley, y está por encima del Funebrero con 36. Más arriba quedó Patronato (37). Quilmes (39) y Agropecuario (40) tienen un poco más de aire.

De aquí al final del torneo habrá varios cruces claves por no descender. En la fecha 35 se enfrentarán Patronato vs. Agropecuario; mientras que en la última Chacarita jugará ante Nueva Chicago.