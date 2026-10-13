Gimnasia y Esgrima de Mendoza se quedó con tres puntos más que valiosos al derrotar por 1 a 0 a Newell's Old Boys de Rosario en el partido que marcó el cierre de la fecha 12° (duodécima) del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El italo-argentino Agustín Modica, nació en Villanova d'Albenga, Savona en Italia, se reencontró con el gol en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, emplazado en el Parque Gdeneral San Martín de la capital cuyana y escaló a la cima de la tabla de máximos artilleros del campeonato con nueve festejos.

Es el primer jugador en la historia del club en anotar dicha cantidad en un Torneo de Primera División. Miguel Albarracín -Nacional 1970-, Alfredo Raúl Letanu y Oscar Angel Palavecino -Nacional 1975- marcaron ocho. El ex Rosario Central recibió de espaldas, se sacó de encima un hombre y desenfundó un zapatazo de derecha y cruzado, que Josue Reinatti no pudo sacar. Golazo del Lobo, que a la postre sería el único del partido.

La Lepra jugó un buen partido y mereció más, pero no estuvo fino en la definición. En el primer tiempo, el VAR anuló un tanto de Santiago Solari por posición adelantada, que reclamó todo el banco de suplentes encabezado por Frank Darió Kudelka que al finalizar el partido encaró a la cuaterna arbitral y terminó siendo expulsado.

Con este resultado, los mendocinos escalaron al sexto puesto de la Zona A con 20 puntos y Newell's marcha octavo con 17 unidades, por ahora ambos elencos están accediendo a la zona de play off.

Flojo arbitraje

En la previa del encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) provocó una fuerte polémica tras designar como árbitro principal para el partido entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Newells Old Boys de Rosario al referí Juan Cruz Robledo pese a su reciente detención e imputación penal en la causa judicial por las estafas piramidales de Generación Zoe.

El juez de 34 años debutó en la Primera División del fútbol argentin en medio del rechazo provocado por sus antecedentes penales en la ciudad de Rosario. La investigación conducida por el exfiscal Mariano Ríos Artacho derivó en la aprehensión de Robledo el 22 de octubre de 2023 por integrar la red local que captaba inversores bajo la promesa de retornos imposibles en dólares dentro del esquema ponzi liderado por Leonardo Cositorto.

La imputación judicial atribuyó al árbitro una participación directa en maniobras de defraudación por 7 millones de dólares, junto a cargos por lavado de dinero ejecutados mediante la desviación de utilidades hacia criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDT dentro de la plataforma Binance.

En la cancha se mostró nervioso, apurado y cobró 36 infracciones, número elevado en cualquier partido del fútbol argentino, quizás condicionado por todo lo que se dijo y publicó en los últimos días.

La polémica se suscitó por el tanto anulado a la visita, que derivó en las protestas de los rosarinos

Los medios de la ciudad del sur santafesino mostraron su descontento